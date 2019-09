Vader gebruikte dienstwapen bij familiedrama in Dordrecht Sebastiaan Quekel

10 september 2019

15u55

Bron: AD.nl 1 De 35-jarige Nederlander die gisteren zijn twee dochters en (ex-)vrouw doodschoot in een woning in Dordrecht , deed dat met zijn dienstwapen. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie na onderzoek.

De 35-jarige man werkte als hoofdagent bij het flexteam in Dordrecht. Dit team werkt volgens de politie ‘probleemgericht en levert tijdelijk medewerkers aan basisteams die extra capaciteit nodig hebben voor opsporing’.

Verslagenheid

De gebeurtenissen in Dordrecht hebben niet alleen op nabestaanden en vrienden, maar ook op de politie diepe indruk gemaakt. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie was vandaag aanwezig bij een bijeenkomst van de collega’s van de agent.

Samen met de politiechef van de Rotterdamse politie probeerde Akerboom betrokken collega’s te steunen. “Verslagenheid, verdriet en ongeloof. De impact op de collega’s is enorm. Je wilt dit begrijpen maar veel vragen zullen onbeantwoord blijven. Goed om bij elkaar te zijn en samen te verwerken”, twitterde de Nederlandse korpschef na afloop.

Emoties

De gemeente organiseert vanavond in de kerk een bijeenkomst naar aanleiding van de schietpartij. Burgemeester Wouter Kolff bevestigde dat het vierde dodelijke slachtoffer de moeder van het gezin is. Maandag kwamen al twee kinderen van 8 en 12 jaar en de 35-jarige man zelf om het leven.

“Dit gezinsdrama roept begrijpelijkerwijs veel emoties op in Dordrecht. Onder andere bij nabestaanden, in de buurt, bij vrienden, klasgenoten en teamgenoten, maar niet in de laatste plaats ook bij de politieorganisatie. Laten we elkaar vooral tot steun zijn deze dagen”, zegt de burgemeester. De gemeente opende vandaag ook een condoleanceregister.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.