Vader gebruikt Tesla om losse tand van dochter te trekken Erik Kouwenhoven

29 maart 2019

21u52

Bron: AD.nl 0 Buitenland Moderne Tesla's kunnen op afstand in een rechte lijn voor- of achteruit worden gedirigeerd. Handig, bijvoorbeeld om je dochter van haar irritante loszittende tand af te helpen.

Tesla Model S-eigenaar Paul Rocchini tweette een video waarin hij met zijn sedan een loszittende tand uit de mond van zijn dochter trekt. De man uit Pittsburgh wikkelde een uiteinde van een touwtje rond de snijtand en bond het andere uiteinde aan zijn Tesla.

Vervolgens gebruikte hij de ‘Summon’ functie van de auto, waarmee eigenaars het voertuig op afstand kunnen verplaatsen via een smartphoneapplicatie. De moeder van het meisje hield het hoofd van het meisje vast toen Rocchini de auto in beweging zette. De procedure bleek pijnloos en het meisje vroeg alleen om wat water toen het klaar was.

Desondanks waren de reacties op de video op Twitter gemengd. Een enkeling dreigde zelfs om de ouders aan te geven wegens kindermishandeling. Anderen beweerden dat het niets meer of minder is dan een tand via een touw aan een deurknop vastmaken en vervolgens de deur dichtslaan. Met de nieuwe versie van de Summon-functie van Tesla kunnen de auto's op afstand navigeren op complexere parkeerterreinen en zelfs bochten nemen.

