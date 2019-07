Vader gaat werken maar vergeet zijn tweeling in broeierig hete wagen: “Hij zal het zichzelf nooit kunnen vergeven” Sven Van Malderen

29 juli 2019

18u29

Bron: New York Post 36 “Ik zal dit verlies nooit kunnen verwerken. Maar ik weet ook dat hij die fout altijd met zich zal blijven meedragen, hij zal het zichzelf nooit vergeven.” De moeder van de tweeling die omgekomen is in een broeierig hete wagen neemt haar echtgenoot niets kwalijk. Juan Rodriguez (39) had de peuters vorige vrijdag naar de opvang in New York moeten brengen, maar vergat stomweg dat ze in zijn wagen zaten. In plaats daarvan reed hij rechtstreeks naar zijn werk, waar hij zoals gewoonlijk aan een shift van acht uur begon.

Rodriguez werd aangeklaagd voor tweevoudige doodslag en ernstige verwaarlozing. In tranen benadrukte de man voor de rechter zijn onschuld. “Dit was een vreselijk ongeval. Ik heb mijn partner nodig om hier doorheen te komen”, beklemtoont Marissa.

“Een ergere pijn bestaat niet, maar ik zie hem graag. Hij is een fantastische vader met een fijne persoonlijkheid. Ik weet dat hij onze kinderen nooit met opzet kwaad zou berokkenen. Tot slot wil ik graag dat de rust terugkeert, zodat we kunnen rouwen en er kunnen zijn voor onze andere kinderen.”

90.000 euro

Rodriguez betaalde een borgsom van 100.000 dollar (90.000 euro) om weer vrij te komen. Van zodra hij het gerechtsgebouw verlaten had, viel hij zijn vrouw in de armen. Onder luid applaus van zo’n vijftig vrienden en familieleden reden ze vervolgens weg.

“Ik heb hen vermoord!”

Rodriguez vocht in de Irak-oorlog en hield daar een lichte invaliditeit aan over. Nu werkt hij in een ziekenhuis voor oorlogsveteranen.

Vorige vrijdag liep het op die plek echter vreselijk mis. De temperatuur was in New York geklommen tot 32 graden, een bakoven dus voor de peuters op de achterbank. Pas toen Rodriguez weer naar huis aan het rijden was, zag hij wat voor drama hij ongewild aangericht had. Luna en Phoenix hadden zelfs schuim op de mond.

Rodriguez begon te roepen en te tieren, een omstander verwittigde de hulpdiensten. “Ik dacht echt dat ik hen bij de opvang achtergelaten had”, verklaarde hij tegen de agenten. “Ik heb een black-out gekregen en nu zijn mijn baby’s dood! Ik heb hen vermoord!”

Rodriguez en Marissa richten alle aandacht nu op hun derde kind. Uit een eerder huwelijk had de veteraan nog twee telgen overgehouden.

“Hij gaat hulp nodig hebben”

“Juan was altijd wel met de kinderen aan het spelen”, aldus een buurman. “Vorig weekend stonden er nog tenten in hun tuin. Met de oudste speelde hij graag basketbal.”

“Rodriguez is een geweldige kerel”, vult een familievriend aan. “Hij kan fantastisch overweg met kinderen. Dit is echt een spijtig ongeval.”

De moeder van Rodriguez vreest voor zijn mentaal welzijn. “Weet je waar ik schrik voor heb? Dat hij het niet zal aankunnen als hij weer buitenkomt. Hij gaat hulp nodig hebben.”

“Dit is een tragedie van ongeziene proporties”, besluit zijn advocaat Joe Jackson. “Hij was ontroostbaar, nu probeert hij de vreselijke feiten een plaats te geven.”

