Vader en zoon sterven allebei aan corona nadat ze op zelfde dag in ziekenhuis beland waren Sven Van Malderen

13 augustus 2020

00u20

Bron: Miami Herald 2 Een vader (89) en zoon (57) uit Florida zijn allebei gestorven aan het coronavirus. Dokter Carlos Francisco Vallejo liep de besmetting vermoedelijk als eerste op via een van zijn patiënten. Hij maakte daarop zelf vijf familieleden ziek, waaronder zijn vrouw en zijn vader. Jorge en Carlos zouden allebei op 27 juni in het ziekenhuis belanden. De bejaarde man stierf zes dagen later al, op 1 augustus moest ook zijn zoon de strijd staken.

Carlos bracht uiteindelijk 42 dagen op de intensieve zorgafdeling in Weston door. Hij werkte als internist in onder meer drie rusthuizen.

Jorge verdiende vroeger zijn boterham als gynaecoloog én verloskundige. Zo bracht hij zelf acht van zijn negen kleinkinderen ter wereld. 28 jaar geleden verwierf de man enige faam omdat de kleinste baby van de Verenigde Staten onder zijn leiding geboren werd. “Ik voelde me bijna God toen”, liet hij optekenen.

“Ankers van onze familie kwijt”

“We zijn de ankers van onze familie kwijt”, verwoordt journaliste én kleinkind Jessica Vallejo het verdriet. “Zij belichaamden wat dokters horen te zijn. Ze zouden alles opgegeven hebben voor hun patiënten.”

De kinderen van Carlos noemen hem zonder meer een held. “Ik zag hem niet graag naar al die rusthuizen en ziekenhuizen vertrekken, ik was té bang dat hem iets zou overkomen”, vertelt Gisselle (31). “Maar er was niets aan te doen, hij stond de klok rond klaar voor zijn patiënten.”

“Mijn grote voorbeeld”

“Hij was mijn grote voorbeeld”, voegt Kevin (23) eraan toe. “Als zijn patiënten moeilijke tijden doormaakten, ging hij hen soms zelf opzoeken. Zonder financiële bedoelingen, voor alle duidelijkheid. Puur om hen een goed gevoel te bezorgen.”

Er zitten maar liefst twintig dokters, tandartsen en studenten geneeskunde in de familie. “Tegenwoordig zetten wij ons leven op het spel als we een ziekenhuis binnenstappen, net alsof we brandweermannen zijn”, besluit zijn andere zoon Charlie (26). “Maar hoe gevaarlijk het ook is, we halen telkens alles uit de kast om onze patiënten te genezen.”