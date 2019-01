Vader en zoon schoten zwarte berin en haar welpen dood, nu kennen ze hun straf Sven Van Malderen

24 januari 2019

18u32

Bron: The Mirror 0 Drie maanden effectief en dertig dagen voorwaardelijk. De celstraffen die een vader en zijn zoon kregen omdat ze vorig jaar in Alaska een zwarte berin en haar twee welpen doodschoten, vallen op het eerste zicht mee. Maar nog belangrijker: Andrew (41) en Owen Renner (18) zijn ook hun jachtvergunning kwijt voor respectievelijk tien en twee jaar.

Het duo skiede in april naar een afgelegen berenhol op Esther Island. Owen schoot eerst de moederbeer dood, daarna rekende zijn vader af met de pasgeboren welpjes. Ze beseften echter niet dat hun laffe daad gefilmd was door een bewegende camera die daar hing in het kader van een observatieprogramma.

“Effectieve celstraffen zijn hier aan de orde”, pleitte de procureur-generaal. “Eerst en vooral hebben ze zich onbeschoft gedragen, die twee kleintjes werden zonder pardon afgemaakt. Maar we moeten ook een duidelijk signaal sturen dat illegale jacht in Alaska niet kan.”

Cursus

De boot, pick-uptruck, geweren, iPhones en skilatten die gebruikt werden om de aanval uit te voeren, werden in beslag genomen. Andrew moet ook een boete van 9.000 dollar (8.000 euro) betalen, Owen komt er vanaf met gemeenschapswerk en een jagerscursus rond veiligheid. Tot slot moeten ze allebei nog 1.800 dollar (1.600 euro) ophoesten, het standaardtarief voor wie zwarte beren doodt.

Op de beelden was te zien hoe de mannen in paniek schoten toen ze de halsband rond de nek van de berin zagen. Dat betekende immers dat het dier scherp in de gaten gehouden werd. Voor de zekerheid verwijderden ze het kleinood. “Zo zullen ze dit nooit aan ons kunnen linken”, liet Owen optekenen. Daarna sneden ze de berin in stukken en namen ze al die resten mee. Twee dagen later keerden vader en zoon nog eens terug om ook de stoffelijke overschotten van de welpen op te ruimen.