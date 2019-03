Vader en zoon schieten beren in winterslaap dood en poseren trots met hun trofee Redactie

28 maart 2019

20u10

Bron: Storyful 0 Met ontbloot bovenlijf en bebloede handen poseert deze 17-jarige jongen voor de foto. Hij heeft net, samen met zijn vader, een beer en haar welpen neergeschoten die in winterslaap waren. Dit gebeurde allemaal in april vorig jaar. Dankzij de beelden van een verborgen camera heeft de vader heeft ondertussen drie maanden celstraf gekregen.

De jachtpartij op de zwarte beren, afgelopen april, werd door de bewegingscamera nauwgezet vastgelegd. De 41-jarige vader, Andrew Renner, en zijn op het moment van de feiten 17-jarige zoon Owen, schoten eerst de moederbeer af en vervolgens de twee welpen. Twee dagen later kwamen ze nog eens terug om de resten van de welpen te verbergen, kogelhulzen op te rapen en de detectiehalsband van de moederbeer mee te nemen. “Ze zullen dit nooit met ons in verband kunnen brengen”, zou de zoon op camera hebben gezegd.

Twee weken later togen de twee met de huid van de moederbeer naar het kantoor van wildlife bosbeheer. Ze logen over de plek waar de beer was doodgeschoten en ook beweerden ze dat er geen welpen in de buurt waren geweest. In Alaska is het verboden om te jagen op een beer met welpen. Toen de observatiebeelden maanden later werden opgehaald en bekeken, konden de mannen worden ingerekend.