Vader en zoon komen om bij crash met zweefvliegtuig in de Franse Alpen

13 augustus 2018

12u31

Bron: Belga 0 Een Oostenrijker en zijn zoon zijn in de Franse Alpen met een zweefvliegtuig gecrasht en om het leven gekomen. Hoe het ongeval is gebeurd, is voorlopig nog niet duidelijk, meldt de bevoegde gendarmerie in Gap in het zuidoosten van Frankrijk vandaag.

Naar verluidt stortte het toestel op 2500 meter hoogte neer in de omgeving van het bergdorp Ocières. De vader was een ervaren piloot en het weer was goed, klinkt het.