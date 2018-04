Vader en zoon gaan broodje eten, wanneer ze terugkeren dobbert hun auto in een meer Redactie Hoeksche Waard

30 april 2018

18u48 0 Een vader en een zoon uit Antwerpen schrokken zich vanmorgen een hoedje. Nadat ze op hun gemak een broodje hadden gegeten in het Zuid-Hollandse Numansdorp, zagen ze dat hun auto kopje onder was gegaan.

De mannen, die op bezoek waren in hun stacaravan op Fort Buitensluis in Numansdorp, trokken het dorp in om te lunchen. Toen ze met een volle maag terugkeerden bij het Fort, schrokken ze zich een ongeluk. Hun auto was kopje onder gegaan in het water bij het monument.

De enige verklaring die de mannen konden geven is dat de auto van de elektrische handrem was afgegaan. Hoe dat kan, is niet duidelijk.

Melding auto te water #Numansdorp. Gelukkig zat er niemand meer in de auto. Automatische handrem liet het afweten. pic.twitter.com/IGS8Sx9Ic5 Roos van de Vlekkert(@ Pol_Vlekkert) link