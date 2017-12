Vader en zijn twee dochters onder vijf doden bij vliegtuigcrash in Florida

kv

02u11

Bron: Belga

1

Thinkstock

In de Amerikaanse staat Florida zijn zondag vijf mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. De tweemotorige Cessna 340 stortte kort na het opstijgen op de Bartow Air Base neer. De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar volgens de sheriff van Polk County, Grady Judd, is de crash waarschijnlijk te wijten aan de dichte mist.