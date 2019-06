Vader en dochtertje verdrinken bij oversteken van rivier aan grens Mexico-VS kv

25 juni 2019

23u51

Bron: AP, LA Times 0 Grenswachters hebben maandag de lichamen ontdekt van een man uit El Salvador en zijn 23 maanden oude dochtertje. Het duo had geprobeerd om de Rio Grande over te zwemmen aan de grens tussen de VS en Mexico, maar de gevaarlijke overtocht kostte hen uiteindelijk het leven.

De lichamen van Óscar Alberto Martínez Ramírez en zijn dochtertje Valeria lagen aan de oever van de Rio Grande, met hun gezichten naar de grond, de zwarte t-shirt van de man opgestroopt, met daaronder het hoofdje van zijn dochter. Haar arm lag nog gedrapeerd om zijn nek, wat doet vermoeden dat ze zich tot op het einde aan haar vader heeft vastgeklampt.

Volgens de Mexicaanse krant La Jornada had het gezin tevergeefs geprobeerd om zich aan te melden bij de Amerikaanse autoriteiten om asiel aan te vragen en besloten ze daarom de rivier over te zwemmen. Martínez bracht zijn dochter over naar de Amerikaanse zijde van de rivier en keerde dan terug om zijn vrouw Tania Vanessa Ávalos te gaan halen. Zijn dochtertje werd echter bang en wilde hem achterna komen. Martínez keerde terug en slaagde erin zijn dochtertje te grijpen, maar de stroming sleurde het duo vervolgens mee. De vrouw zelf kon gered worden door een andere familielid.



Hun lichamen werden maandagochtend aangetroffen op de oever van de rivier nabij Matamoros, Mexico, aan de overkant van Brownsville, Texas, en op verschillende honderden meters van waar ze hadden geprobeerd om de rivier over te steken.

Crisis

De gruwelijke foto is het nieuwste symbool voor de gevaren van de recente migratiecrisis waarbij vooral mensen uit Centraal-Amerika het geweld en de armoede in hun thuisland ontvluchten en hopen asiel te kunnen aanvragen in de Verenigde Staten.

De Mexicaans-Amerikaanse grens is echter een ruig en gevaarlijk gebied. Ze wordt onder andere begrensd door de Rio Grande en de Sonorawoestijn, waar de voorbije maanden al meerdere migranten, waaronder kinderen, het leven lieten. Zondag werden nog twee baby’s, een peuter en een vrouw dood aangetroffen in de buurt van de Rio Grande, vermoedelijk bezweken aan uitdroging en hitte. In april kwamen drie kinderen en een volwassene om het leven nadat hun vlot kapseisde op de Rio Grande. Eerder deze maand werd een zesjarig meisje uit India dood aangetroffen in Arizona.

“Erg jammer dat dit gebeurt”, reageerde de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador vandaag op de foto. “We hebben altijd aan de kaak gesteld dat er als gevolg van meer afwijzingen in de VS, meer mensen omkomen in de woestijn of tijdens de oversteek.”

De foto doet denken aan die van het driejarige Syrische jongetje Alan Kurdi die in 2015 verdronk in de Middellandse Zee nadat zijn familie Europa probeerde te bereiken.