Vader en dochter trekken per motor vanuit het noorden van Canada tot het zuiden van Argentinië om geld op te halen voor zieke kinderen



IB

02 januari 2019

04u00

Bron: CBS News, Instagram 0 Onder de noemer Motorcycle for Miracles zijn vader en dochter Bruce en Holly Johnson al een aantal maanden onderweg vanuit het uiterste noorden van Canada naar het zuidelijkste puntje van Argentinië om geld in te zamelen voor een kinderziekenhuis in Canada. Het koppel ondernam de reis naar aanleiding van het tragische verlies van het eerste kindje van Bruce en zijn vrouw Mary.

In 1998 verloren de Canadese Bruce en zijn vrouw Mary hun eerste kindje, Alyssa Rae. Het meisje stierf na twintig dagen in het Hospital for Sick Children in Toronto. Bruce en zijn vrouw waren danig onder de indruk door de steun die ze vanuit het ziekenhuis ontvingen in die moeilijke periode in hun leven, iets wat hen nooit meer losliet, ook niet toen ze later alsnog twee gezonde kinderen kregen, Holly (17) en Jocelyn. “Toen Alyssa ziek werd en stierf heeft het ziekenhuis en de stichting CMN ons geholpen om te gaan met het verlies. Ze spreidden hun engelenvleugels over ons uit en hebben zoveel mogelijk geprobeerd om ons te behoeden voor al het nare dat ons overkwam. Ze hebben ons echt gesteund.”

Drie benefietreizen per motor

En die steun zijn Bruce en zijn vrouw nooit vergeten. Ook hielden ze de herinnering aan Alyssa Rae levend voor hun andere twee dochters. Toen Holly tien jaar was vroeg ze aan haar vader, een fanatieke motorrijder, om samen met haar per motor dwars door Costa Rica te reizen.

lees verder onder de foto:

Vervolgens ontstond het idee om de reis om te vormen tot benefietreis voor het kinderziekenhuis in Toronto en voor CMN, de stichting die alle kinderziekenhuizen in de VS en Canada steunt. De familie zette het Alyssa Rae Johnson Fund op om geld in te zamelen voor alle kinderen die in het kinderziekenhuis behandeld moeten worden. De reis bracht in 2013 107.000 dollar op. In 2016 herhaalde het vader-dochter-team het kunstje nog een keer, met een reis dwars door Canada, die 192.000 dollar opbracht voor het kinderziekenhuis.

lees verder onder de foto:

En met hun derde én langste reis ooit, zijn Bruce en Holly nu bezig aan hun proefstuk, een nieuw avontuur dat ze ‘End of The Earth 2018’ gedoopt hebben. Het duo is namelijk al vanaf augustus onderweg vanaf de ene kant van de wereld, het noordelijke dorpje Tuktoyuktuk in Canada naar het meest zuidelijke dorpje ter wereld: Ushuaia in Argentinië. De hele reis voert door veertien landen in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika en beslaat zo’n 17.400 mijl ofwel zo’n 28.000 kilometer.

lees verder onder de kaart:

Vervullend

De familie heeft haar bestemming inmiddels zo goed als bereikt: op oudjaarsavond kwamen ze aan in Ushuaia. Maar het is niet zozeer de bestemming die telt, als de reis zelf, volgens Bruce. “We hebben onderweg regelmatig gestopt bij ziekenhuizen. Elke keer wanneer we daar kinderen zagen, was dat een goede reminder voor ons wáárom we dit doen. Het hielp ons ook om sterk te blijven tijdens deze lange reis. Altijd als we die kinderen zagen, wilden we meer doen. Andere mensen helpen is een zeer vervullend doel.”

Alles zelf gefinancierd

Wat de familie van de lange reis dan ook vooral zal bijblijven zijn niet zozeer de prachtige en gevarieerde landschappen waar ze doorheen gereden zijn, maar vooral de vele mensen die ze onderweg ontmoet hebben en de vriendschappen die ze gesloten hebben. “We hebben mensen ontmoet die zeer goede vrienden zijn geworden en dat voor de rest van ons leven zullen zijn”, zegt Bruce.

De familie heeft intussen al zo’n 575.000 dollar opgehaald met alle drie haar reizen, die ze volledig zelf financieren. “Elke dollar die we krijgen, gaat naar de kinderziekenhuizen”, zegt Bruce. Dit jaar zal de familie ook de motor waarop alle drie de reizen ondernomen zijn veilen voor het goede doel. Voorlopig komt er dan ook een einde aan de benefietreizen van vader en dochter: vanaf volgend jaar kan Holly niet meer mee omdat ze dan gaat studeren.

‘Alyssa-momenten’

Voor Bruce zijn de reizen alvast van groot belang geweest om het verlies van zijn eerste dochter te verwerken. “Wanneer je een kind verliest denk je dat je nooit meer gelukkig zal zijn, maar we hebben zoveel gelukkige dagen gekend met haar in gedachten erbij en met wat we in haar naam gecreëerd hebben”, zegt de trotse vader. “We rijden elke dag met haar in gedachten. Er zijn tijdens alle trips vrijwel constant ‘Alyssa-momenten’ geweest.”

