Vader die zwangere vrouw en dochters vermoordde wil DNA-stalen van nek laten nemen: "Ik wil geen bewijsmateriaal verloren laten gaan" Sven Van Malderen

20 augustus 2018

11u58

De vader uit Frederick (Colorado) die zijn zwangere vrouw en twee dochters vermoord heeft, wil nu DNA-stalen van de nek van de kinderen laten nemen. Op die manier wil Christopher Watts naar eigen zeggen geen enkel bewijsmateriaal verloren laten gaan. Zijn verzoek werd echter geweigerd door de rechter. Enkele uren voor zijn arrestatie had de man nog een emotionele oproep naar zijn 'dierbare familieleden' gedaan om terug naar huis te keren.

De kleutertjes Celeste (3) en Bella (4) werden vier dagen geleden gevonden in zo goed als volle brandstoftanks op het olieterrein van Anadarko waar Watts werkt. De vader zou de dode lichaampjes er volgens de politie ingestoken hebben om de geur van ontbinding te verdoezelen. Ook het lijk van hun zwangere mama Shanann was enkele uren daarvoor bij dezelfde olieraffinaderij in Noord-Colorado gevonden.

De advocaten van Watts willen het DNA nu laten onderzoeken door Richard Eikelenboom, een befaamd forensisch analist. "Het materiaal is nog bruikbaar, ook al hebben ze vier dagen in olie gelegen", klinkt het. Maar ze kregen dus nul op het rekest. "De lijkschouwer kent zijn job, hij hoeft geen bevelen te krijgen."

Motief blijft mysterie

Vorige vrijdag werd een autopsie op de lichamen uitgevoerd. Een officiële doodsoorzaak werd nog niet gegeven, al doet de verdediging uitschijnen dat de meisjes gewurgd werden. Ook het motief blijf vooralsnog een mysterie. Sommige bronnen beweren dat er overspel mee gemoeid was, anderen blijven volhouden dat ze een ijzersterk koppel vormden. Vandaag wordt Watts officieel aangeklaagd en zal er op dat vlak allicht meer duidelijkheid komen.

De politie gaat er wel van uit dat de moorden in het huis zelf gebeurd zijn. Watts zou de lichamen vervolgens naar het olieveld gebracht hebben waar hij werkte. Woensdag bekende hij dat hij zelf de moorden gepleegd had en leidde hij de speurders naar de stoffelijke overschotten.

Onschuld zelve

Nochtans speelde Watts in tv-interviews enkele uren eerder de onschuld zelve. "Ik heb geen idee waar ze nu kunnen zijn", klonk het. "Ik heb al onze vrienden gecontacteerd. En zij hebben dan nog mensen gebeld die ik misschien niet kende... Maar ze zijn gewoon verdwenen. Mijn huis leek wel een spookdorp gisteren."

Watts zal veroordeeld worden voor drie moorden. Geen vier dus, want een ongeboren kind telt in Colorado juridisch gezien niet mee. Hij riskeert de doodstraf, iets wat sinds 1977 nog maar één keer voorgekomen is in die staat. Verwacht wordt dat hij minstens levenslang zal krijgen.

Schulden

Chris en Shanann hadden volgende week voor de rechter moeten komen voor een zaak waarin een verhuurorganisatie 1.500 dollar (1.300 euro) van hen eiste. Het gezin kende eerder ook al geldproblemen. In 2015 vroegen ze het faillissement aan om hun torenhoge schulden van in totaal zo'n 70.000 dollar (61.000 euro) niet te moeten aflossen. Watts werkte toen al voor Anadarko, Shanann in een callcenter van een kinderziekenhuis.

Hun gezamenlijke inkomen bedroeg 90.000 dollar (bijna 79.000 euro) per jaar in 2014. Maar ze hadden dus ook tienduizenden dollars schulden met hun kredietkaart opgebouwd en konden ook hun studentenleningen en medische rekeningen niet afbetalen. Onder meer door een forse hypothecaire lening van 3.000 dollar (2.600 euro) per maand.

Inmiddels was Shanann als marketeer aan de slag gegaan en verbleef ze voor haar job geregeld in andere Amerikaanse staten en in het buitenland. Daar pakte ze vaak mee uit op sociale media.

"Geen ruzie, wel een emotioneel gesprek"

In een tv-interview verklaarde Watts dat zijn vrouw van zo'n trip teruggekeerd was tussen 1 en 2 uur 's nachts. Om 5.15 uur vertrok hij naar zijn werk, meteen ook het moment waarop hij haar voor het laatst levend gezien had. Of er sprake was van een ruzie voor de feiten? "Geen ruzie, eerder een emotioneel gesprek. Maar meer wil ik er niet over zeggen", verklaarde hij voor de tv-camera's. "Kan het dat ze er zomaar vandoor gegaan is? Dat weet ik niet. Maar als iemand hen ontvoerd heeft, wil ik ze nu terug. Shanann, Bella, Celeste. Als jullie ergens zitten en me horen, kom gewoon terug. Als iemand hen vasthoudt, vraag ik aan die persoon om hen vrij te laten. Ik moet iedereen weer zien, dit huis is niet compleet zonder hen."

De broer van Shanann liet op Facebook zijn frustratie de vrije loop. "Die klootzak mag wegrotten in de hel", aldus Frankie Rzucek. "Watts heeft toegegeven dat hij mijn zwangere zus en mijn twee nichtjes vermoord heeft. We hadden nog maar net vernomen dat ze zwanger was van een jongen, hij zou Niko gaan heten."

"Ik wil gewoon weten waarom. Ik wil ook dertig seconden alleen zijn met die harteloze psychopaat. Mijn bloed kookt, om nog te zwijgen van de pijn en de woede die ik in mijn hart voel."