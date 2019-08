Vader die vrouw en kinderen doodde nadat hij vreemdging “gekweld door wat hij gedaan heeft” in cel KVDS

14 augustus 2019

12u33

Bron: People, News.com.au 2 Buitenland De Amerikaanse vader die exact een jaar geleden zijn zwangere vrouw en twee dochtertjes doodde in Colorado, wordt “gekweld door wat hij gedaan heeft” in de cel. Dat zegt een bron die dichtbij de man staat. Chris Watts (34) zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit voor de moorden. Over zijn leven achter de tralies zijn intussen ook enkele griezelige details uitgelekt.

Het drama ontvouwde zich op 13 augustus 2018. Een collega van Shanann Watts (34) – die 15 weken zwanger was van een zoontje – sloeg toen alarm omdat de vrouw niets meer van zich liet horen. De politie trok naar het huis van het gezin en trof daar alleen haar man aan. Die speelde aanvankelijk de vermoorde onschuld. Aan de media gaf hij zelfs een emotioneel interview waarin hij opperde dat zijn vrouw en dochters misschien ontvoerd waren. Hij leek er daarnaast rekening mee te houden dat ze uit eigen beweging vertrokken waren en riep hen op om terug te komen.

Scheiden

Speurders ontdekten echter al snel dat er van alles rammelde aan zijn verhaal. Daarop veranderde Watts zijn versie van de feiten. Hij vertelde hoe hij zijn vrouw had gezegd dat hij wilde scheiden en dat hij haar daarna hun twee dochters – Celeste (3) en Bella (4) – had zien wurgen. Daarop zou hij “verblind van woede” zijn vrouw gewurgd hebben.





Maar ook die verklaring geloofde de politie niet. Niet lang daarna ging hij opnieuw tot bekentenissen over en deze keer leken die dichter bij de waarheid te liggen.





Hij vertelde hoe hij op de ochtend van de moorden ruzie had gemaakt met zijn echtgenote in hun slaapkamer. Tijdens die ruzie had hij bekend dat hij een affaire had met een collega. Daarop begon Shanann te huilen en dreigde ze ermee dat hij zijn kinderen nooit meer zou mogen zien. Dat deed iets in hem “breken”. Hij legde zijn handen rond haar hals en wurgde haar. “Ik wou dat ik haar weer had kunnen loslaten”, bekende hij aan de speurders. Maar dat deed hij niet. (lees hieronder verder)

Aan het Colorado Bureau of Investigation bekende hij in februari nog extra details over die avond, onder meer dat hij dacht dat zijn vrouw “aan het bidden was” toen hij haar verstikte. Vervolgens laadde hij haar levenloze lichaam in zijn wagen, zette hij zijn nog half slapende dochtertjes op de achterbank en reed hij richting het bedrijf waar hij werkte. Onderweg zou Bella even wakker zijn geworden en gezegd hebben dat “het stonk” in de auto.

Lichaam

Aangekomen op een site waar aan oliewinning wordt gedaan, haalde hij het lichaam van Shanann uit de wagen. Voor hij het begroef in een ondiep graf, keerde hij zich tegen zijn dochters. “Wat doe je met mama”, vroegen ze hem nog, voordat de rest van het drama zich voltrok. (lees hieronder verder)

Eerst verstikte hij Celeste met haar dekentje, terwijl ze nog naast haar zusje zat. Nadat hij haar lichaam in een olietank had gegooid, keerde hij terug voor Bella. Die smeekte nog voor haar leven. “Wat is er met Cece gebeurd?”, vroeg ze. “Gaat hetzelfde met mij gebeuren? Papa, nee!”

Toen ze dood was, gooide Watts haar lichaampje in een andere olietank. Tijdens zijn bekentenis vertelde hij dat hij die laatste woorden van zijn dochter nog altijd hoort, elke keer als hij zijn ogen sluit: “Ik hoor ze elke dag”, bekende hij.

Gekweld

Tijdens zijn proces in november vorig jaar pleitte Watts schuldig aan de drievoudige moord. Hij kreeg levenslang zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen en in zijn zwaar beveiligde cel in Wisconsin wordt hij volgens een bron verteerd door wat hij gedaan heeft. “Hij heeft er niets anders te doen dan na te denken”, klinkt het in het Amerikaanse magazine People. “Hij wordt gekweld door het verleden en de fouten die hij maakte.” (lees hieronder verder)

Volgens de bron leeft hij in zijn eigen privéhel. “Hij is alleen met zijn gedachten, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Elke dag. Verjaardagen. Vakanties. Speciale gelegenheden. Hij zit daar maar in zijn cel en hij denkt over wat er allemaal gebeurd is.”

Intussen zijn ook details aan het licht gekomen over hoe het leven van Watts eruit ziet in de gevangenis. Hij zou nog elke dag rouwen om zijn dode vrouw en kinderen. Hij heeft foto’s van hen opgehangen in zijn cel en zou elke ochtend en avond met ze praten.

Kinderboek

Hij heeft ook een kinderboek in zijn cel, hetzelfde boek als waaruit hij voorlas aan Celeste. Watts vertelde zelf dat hij zijn dochters daar elke avond uit voorleest, net als uit de bijbel. Hij zou ook de kookkunsten van zijn vrouw missen, in het bijzonder haar “spaghettisaus en pizza”.

Een jaar na de vreselijke feiten zijn de moeder en haar drie kinderen ook bij het grote publiek nog lang niet vergeten. Dat blijkt onder meer uit een Facebookpagina die rond hen werd opgezet en waar de berichten dezer dagen op toestromen. “Ze zijn altijd in mijn gedachten”, klinkt het onder meer. “Shanann, Bella, Celeste en Nico. Ik steek vandaag een kaars aan voor vier levens die veel te snel voorbij waren.”