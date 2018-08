Vader die verdacht wordt van moord op vrouw en kinderen had affaire en beweert dat echtgenote zelf hun dochtertjes doodde kv

21 augustus 2018

02u37

Bron: CNN, ABC13, Fox 0 Christopher Watts (33), de man uit Frederick (Colorado) die beschuldigd wordt van de moord op zijn zwangere vrouw en hun twee dochtertjes, beweert dat hij zijn echtgenote Shanann vermoordde in een vlaag van razernij, nadat hij haar betrapte toen ze hun driejarige dochter Celeste probeerde te wurgen. Hun vierjarige dochter Bella lag toen volgens hem al blauw aangelopen op het bed. Dat blijkt uit het politieverslag van zijn arrestatie. Bovendien blijkt dat de man al enige tijd een affaire had met een collega.

Vandaag maakte de openbare aanklager de tenlastelegging aan het adres van de man bekend. Hij wordt aangeklaagd voor de moord op zijn 34-jarige vrouw, die in verwachting was van hun derde kind, en hun twee dochtertjes.

Op 13 augustus gaf Watts zijn gezin op als vermist. In zijn verklaring aan de politie vertelde hij dat zijn vrouw omstreeks 2 uur 's nachts was thuisgekomen van een zakenreis. Enkele uren later, rond 5 uur, zou de man haar meegedeeld hebben dat hij wilde scheiden. Watts en Shanann zouden toen beide erg "emotioneel" geweest zijn. Aanvankelijk vertelde hij aan de politie dat hij om 5.30 uur naar het werk vertrok.

Verhaal gewijzigd

In een volgende verklaring wijzigde Watts echter zijn verhaal. Hij beweerde dat hij kort nadat hij zijn vrouw had verteld dat hij wilde scheiden naar beneden ging en op de babymonitor zag dat Shanann Celeste probeerde te wurgen, terwijl Bella al languit op bed lag. Daarop zou hij naar eigen zeggen woedend geworden zijn en haar gewurgd hebben, zo blijkt uit de verklaring. Hij vertelde aan de politie dat hij de lichamen van zijn vrouw en twee dochters in zijn werktruck plaatste en ermee naar een olieveld reed. Daar begroef hij Shanann nabij een olietank. De lichamen van zijn dochtertjes verstopte hij in twee olievaten. Watts biechtte aan de agenten op waar de lichamen precies te vinden waren.

Vorige week donderdag werden de stoffelijke resten van Shanann, Bella en Celeste teruggevonden op het domein van de olieraffinaderij waarvoor Watts werkte.

Affaire

Uit een arrestatiebevel van 15 augustus blijkt dat Watts er al enige tijd een affaire met een collega op nahield. De man heeft dat echter altijd ontkend.

Watts, die in voorhechtenis zit en niet vrij mag op borg, verschijnt dinsdag opnieuw voor de rechter.