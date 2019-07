Vader die tweeling vergat in auto wordt aangeklaagd voor doodslag mvw

28 juli 2019

13u04

Bron: ENEX 68 Juan Rodriguez, de vader die vrijdag zijn 11-maanden oude tweeling vergat in zijn auto in New York, is aangeklaagd voor tweevoudige doodslag en ernstige verwaarlozing.

De 39-jarige man parkeerde vrijdagochtend zijn Honda in een straat in de Bronx en ging naar zijn werk. Acht uur later pas besefte hij dat hij z’n dochtertje Luna en zoontje Phoenix op de achterbank had laten zitten. De oorlogsveteraan belde meteen het alarmnummer toen hij zijn kinderen vond. Toen de hulpverleners ter plaatse kwamen, hadden de baby’s schuim op de mond. Kort daarna werden ze doodverklaard.

De man is nu aangeklaagd voor tweevoudige doodslag en ernstige verwaarlozing. De doodsoorzaak is officieel nog niet bekend, maar het lijdt weinig twijfel dat de warmte een rol heeft gespeeld. De vader was ontroostbaar in de rechtbank. Bij het verlaten van het gebouw werd hij gesteund door zijn familie en omstaanders. Hij is vrij op borgtocht.



Zijn advocaat is ongerust over de vader. “Hij is ontroostbaar”, zegt Joey Jackson. “Hij is dat al een lange tijd. Ik maak me zorgen om zijn mentale gezondheid.”