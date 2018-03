Vader die gezin verloor in brandend winkelcentrum is woedend: "Poetin is verantwoordelijk voor gebrekkige maatregelen" TTR

28 maart 2018

13u56

Bron: The Siberian Times 1 Bij de brand in het winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo zijn officieel 64 doden geteld, waaronder wellicht 41 kinderen. Intussen werden 25 slachtoffers geïdentificeerd. Gisteren bekritiseerde Vladimir Poetin de veiligheidsmaatregelen in het complex, maar volgens Igor Vostrikov, een 31-jarige vader die zijn hele gezin in de brand is verloren, zijn "corrupte politici zoals Vladimir Poetin" net verantwoordelijk voor die nalatigheid. Dat vertelt de man aan de krant The Siberian Times.

De hoge dodentol wordt toegeschreven aan gebrekkige veiligheidsmaatregelen. Zo waren de nooduitgangen geblokkeerd. Bovendien was het brandalarm in het winkelcentrum al sinds 19 maart defect, niemand wilde dat probleem aanpakken. Een veiligheidsagent was er tot slot niet in geslaagd om een noodsignaal handmatig te activeren.

“We zijn mensen verloren door door criminele nalatigheid en slordigheid”, vertelde de Russische president Vladimir Poetin gisteren. “Dit zijn geen slachtoffers door een oorlog of een plotse methaanontploffing in een mijn. Mensen kwamen hier om te ontspannen", klonk het.

Verlies

De 31-jarige Igor Vostrikov vertelde aan The Siberian Times dat "corrupte politici zoals Vladimir Poetin" verantwoordelijk zijn voor de gebrekkige veiligheidsmaatregelen. De man verloor zijn zus Alyona (23), zijn vrouw Elena (30) en zijn drie kinderen Anna (7), Artem (5) en Roman (2) in de brand in het winkelcentrum. Zijn gezin en zus waren die dag naar het winkelcentrum gegaan om een dagje te ontspannen.

"Mijn naam is Igor Vostrikov. Door de brand ben ik mijn zus Alyona, mijn vrouw Elena en drie kinderen verloren. Ze zaten opgesloten, maar niemand durft dit toe te geven", vertelt de vader die tijdens de brand telefoon kreeg van zijn vrouw om afscheid te nemen. "Ze vertelde me dat ze niet kon ademen. Iedereen probeerde te ontsnappen, maar niemand bevrijdde hen uit de cinema. Dat is een feit. Ze hadden geen enkele overlevingskans."

"Ik vertelde hen om op de vloer te gaan liggen en iets te gebruiken om hun gezicht te beschermen tegen de rook. Ik hoorde plots niets meer. Twee minuten bleef ik nog aan de lijn, maar toen werd de verbinding verbroken", aldus de dertiger.

Leugens

"Ze vertellen ons dat er 64 slachtoffers zijn, maar dat is een grote leugen. Het zijn er veel meer", gaat de man verder. Volgens hem zijn "corrupte politici zoals Poetin" verantwoordelijk voor de gebrekkige veiligheidsmaatregelen.

"Poetin behandelt mensen als een stuk vuil. Er zal een zondebok aangeduid worden, zodat de zaak afgesloten kan worden. Wat eigenlijk echt moet gebeuren is alle andere gebouwen, zoals oude ziekenhuizen, controleren zodat een gelijkaardige situatie in de toekomst kan verhinderd worden", besluit Vostrikov die vindt dat de Russische president dringend iets moet ondernemen.