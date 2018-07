Vader die drie kinderen verloor bij MH17-ramp schrijft brief aan Trump: "U heeft duidelijk geen empathie" TTR

18 juli 2018

12u22

Bron: Nine.com.au 1 Het was gisteren exact vier jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergehaald door een Russische Buk-raket boven Oost-Oekraïne. 298 mensen kwamen om, waaronder de drie kinderen van de Australische Anthony Maslin uit Perth. De vader van de kinderen schreef een aangrijpende brief aan de Amerikaanse president Donald Trump. “U heeft geen empathie voor uw medemens”, klinkt het.

In een Facebookbericht roept de vader de Amerikaanse president op om te stoppen met praten over "fake news" en het te hebben over "onweerlegbare feiten".

"Dat passagiersvlucht MH17 uit de lucht werd geschoten en 298 onschuldige mensen werden vermoord, is een onweerlegbaar feit. Dat onze drie mooie kinderen en hun grootvader werden vermoord en dat ons leven en dat van vele anderen werd verwoest, is een onweerlegbaar feit. Dat het vier jaar geleden gebeurde, is een onweerlegbaar feit", schrijft de vader bij een foto van zijn overleden kinderen.

Het internationale onderzoeksteam JIT (Joint Investigation Team) concludeerde in mei dat het toestel van Malaysia Airlines door een raket van het Russische leger werd neergehaald op 17 juli 2014. Moskou blijft echter ontkennen en beweert dat er nooit een Russische raketinstallatie in Oekraïne is geweest.

De vader van de overleden kinderen betreurt het gedrag van de twee presidenten. "De man van wie u zopas de kont heeft gekust, blijft liegen", een referentie aan de ontmoeting die eergisteren plaatsvond tussen Trump en Poetin in Helsinki. "Ik voel geen woede tegenover jullie. Het is veel, veel erger. Het is medelijden. U heeft duidelijk geen empathie voor uw medemensen, en u heeft duidelijk geen idee van wat liefde is. U heeft dus niets", besluit de Australiër.