Vader die dochter verloor in verkeer, koopt reclametijd tijdens Super Bowl om aandacht Trump te trekken mvdb

02 februari 2018

07u21

Bron: Palm Beach Post 1 Een Amerikaanse vader wiens 17-jarige dochter om het leven kwam in een verkeersongeval, heeft reclametijd gekocht tijdens de Super Bowl, de finale van het American Football die zondagnacht Belgische tijd wordt gespeeld in de stad Minneapolis. Stephen Eimers wil zo de aandacht van president Donald Trump trekken.

De man wijt het ongeval aan een kapotte vangrail en zegt dat in een dertig seconden durende boodschap. Reclames tijdens de Super Bowl zijn peperduur en zijn enkel weggelegd voor grote multinationals. Eimers die in de staat Tennesse woont, heeft de reclametijd enkel gekocht op de plaatselijke NBC-zender WPTV Channel 5 die in West Palm Beach (Florida) de Super Bowl uitzendt.

Bedoeling is om zo de directe aandacht van Trump te krijgen, want die trekt naar alle waarschijnlijkheid dit weekend naar goeie gewoonte naar zijn buitenverblijf in het nabijgelegen Mar-a-Lago. Indien Trump de wedstrijd wil kijken, zal hij dus op de bewuste zender moeten afstemmen en krijgt hij de spot te zien.

Eimers' dochter Hannah reed twee jaar geleden tegen een vangrail, die losschoot. De rail doorboorde de wagen waardoor de jonge vrouw naar achter werd geslingerd. Ze overleefde de klap niet.

In de spot zijn dashcambeelden van een soortgelijk ongeval te zien. Eimer heeft een rechtszaak aangespannen tegen de vangrailfabrikant. In de video wil hij zijn bezorgdheid uiten over de wegenmankementen. Hij hoopt op een onderhoud met Trump.

De onderstaande spot, die slechts 1.000 dollar kost om uit te zenden, wordt net voor de start van de Super Bowl vertoond.