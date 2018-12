Vader dader Straatsburg: “Mijn zoon was aanhanger IS” TMA

16 december 2018

08u06

Bron: AD.nl, Belga 2 De vader van Chérif Chekatt, de dader van de terroristische aanslag op de kerstmarkt van Straatsburg, zegt dat zijn zoon aanhanger was van de ideeën van Islamitische Staat (IS). Dat verklaarde Abdelkrim Chekatt zaterdagavond in een interview op de Franse televisie.

Chekatt sr. zei tegen de zender France 2 dat hij zijn zoon Chérif drie dagen voor de aanslag van dinsdag voor het laatst heeft gezien. Toen hij na de aanslag zag dat zijn zoon als dader werd gezocht, is hij zelf naar de politie gestapt.

Abdelkrim Chekatt, een Franse Algerijn, zei ook dat hij in het verleden wel geprobeerd heeft om zijn zoon van de extreme IS-ideeën af te brengen. “Je ziet de verschrikkingen niet die ze begaan, zei ik tegen hem. ‘Maar dat zijn zij niet’, antwoordde Cheriff dan.” Volgens Chekatt zou hij zijn zoon hebben aangegeven, als hij had geweten van diens plannen. “Dan had hij niemand gedood en zou hij zelf ook niet zijn gedood.”

De ouders en twee broers van Chekatt werden na de aanslag ook aangehouden, maar mochten zaterdag de gevangenis verlaten omdat er momenteel geen elementen zijn die erop wijzen dat ze betrokken zijn bij de schietpartij. Drie andere mensen uit de nabije omgeving van Chekatt blijven voorlopig wel aangehouden.