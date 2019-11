Vader Carles Puigdemont overleden mvdb

06 november 2019

22u55 0 De vader van Carles Puigdemont is overleden. Dat heeft de de gewezen Catalaanse minister-president, die in ons land verblijft, deze avond via Twitter gemeld.

“Vader heeft ons al een tijdje verlaten. Mijn moeder, mijn zussen en mijn broers zullen hem altijd herinneren als een man van immense vriendelijkheid en trouw aan de waarden van het fundamentele christendom. Rust zacht”, luidt het in een tweet in de Catalaanse taal. De verdere omstandigheden zijn niet duidelijk.



Indien Puigdemont naar Spanje trekt voor de uitvaart, riskeert hij te worden opgepakt. Het Spaanse gerecht vaardigde op 14 oktober een nieuw Europees aanhoudingsbevel tegen de politicus op. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet.

De Spaanse ontslagnemende regering verwacht dat ons land Puigdemont aan Spanje uitlevert. Indien dit niet gebeurt, zal dat “niet zonder gevolgen” blijven, benadrukte Marco Aguirian, de Spaanse staatssecretaris voor de EU, in een gesprek met nieuwsagentschap Efe.

