Vader Boris Johnson sluit zich aan bij klimaatbetogers in Londen kv

09 oktober 2019

17u37

Bron: BBC, The Guardian 0 De vader van de Britse premier Boris Johnson heeft in Londen zijn steun betuigd aan de klimaatbetogers van Extinction Rebellion. Dat deed hij nadat zijn zoon de betogers had aangemoedigd om hun “scheve henneptenten” bijeen te pakken en op te krassen. Al was dat volgens papa Stanley Johnson maar een grapje.

Tijdens een evenement van de sociale beweging op het Trafalgar Square in Londen zei Stanley Johnson, een voormalig Conservatief parlementslid: “Ik ben hier omdat ik denk dat wat ze (Extinction Rebellion, red.) doen bijzonder belangrijk is. “We werken veel te traag aan het probleem van de klimaatverandering.” De betogers hebben volgens hem dan ook “precies de juiste zaken voor ogen”, met hun eis om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul.

Compliment

Twee dagen geleden had zijn zoon, de Britse premier Boris Johnson, de milieudemonstranten nog “onbehulpzame clochards” in “scheve henneptenten”. Dat is allesbehalve een belediging, zei Stanley Johnson vandaag. “Wat de onbehulpzame clochards betreft: ik beschouw het als een compliment. Het is een van de aardigste dingen die sinds lang over me gezegd zijn.”



Zijn zoon maakte bovendien maar een humoristische opmerking, lichtte hij toe. De Johnsons staan allemaal “op één lijn” wat de klimaatverandering betreft, zei Stanley Johnson. “Ik denk niet dat er ook maar een andersdenkende stem in de familie is. Onthoud dat we op het platteland zijn opgegroeid, in Exmoor (een nationaal park in Engeland, red.). De natuur zit ons in het bloed.” Boris Johnson wil dat er inspanning geleverd worden zowel op vlak van het milieu en dierenwelzijn “en dat is een erg goed teken”, aldus de vader van de premier.

Politiek

Politiek is de enige manier om een betekenisvolle verandering teweeg te brengen, merkte Stanley Johnson verder op. “Maar dit is het punt: wat politici echt beïnvloedt is het besef dat er op straat, in het postkantoor, in de wijde wereld een grote massa mensen is die goedkeurt wat zij willen.” Hij prees de vreedzame acties van Extinction Rebellion. “Jullie kracht komt voort uit het feit dat jullie je houden aan vreedzaam protest en dat jullie de wet niet zullen breken”, klonk het.

In Londen werden al meer dan 600 mensen gearresteerd sinds betogers maandag begonnen met het afzetten van bruggen en wegen, in het kader van een reeks wereldwijde klimaatprotesten die onder andere ook aan de gang zijn in New York, Parijs, Berlijn en Madrid.