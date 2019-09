Vader bindt epileptische zoon aan boom vast KT

27 september 2019

21u36 6 In Thailand heeft een vader zijn eigen zoon aan een boom vastgebonden. De 13-jarige jongen had last van epileptische aanvallen. De vader dacht dat hij vastgetekend zichzelf niet zou kunnen verwonden. ‘’Ik denk dat dit de beste manier is om hem veilig te houden en hij heeft er nooit over geklaagd. Ik hou van hem.’’

Buurtbewoners hadden de politie gewaarschuwd nadat ze de jongen hadden gezien. Hij zat met zijn enkel aan een ketting vastgeketend aan een boom, op loopafstand van de hut waar zijn ouders verbleven. Kitisak Faiboonchan (37), de vader van de jongen, zei: ‘’ Mijn zoon heeft epilepsie en het zorgt ervoor dat hij voortdurend beweegt en rondrennen. Ik moet hem stil houden, dus heb ik hem aan de boom geketend. Ik keten hem echter alleen wanneer er niemand is om voor hem te zorgen, zoals wanneer ik moet gaan werken of wanneer ik moet rusten.”

Krassen

De ouders werden naar het plaatselijke politiebureau gebracht. Bizar genoeg leken artsen te bevestigen dat dit de veiligste manier was om de jongen onder controle te houden. Na onderzoek bleek dat de jongen wel krassen op zijn lichaam had, maar dat ze per ongeluk waren veroorzaakt. Ook had hij honger en slokte hij een aantal flessen water snel naar binnen. Officieren droegen vervolgens de zaak over aan maatschappelijk werkers en de vader en de jongen werden beiden vrijgelaten zonder enige juridische actie.

Advies

Maatschappelijk werker Umar Hayeemaket van het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Human Security van het land zei: ‘’ De vader en de jongen zijn naar huis teruggekeerd. Hij stond erop dat dit de beste manier was om voor zijn zoon te zorgen.” Maar ze blijven wel in contact met de familie en proberen de vader te adviseren over de zorg voor zijn zoon.