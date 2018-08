Vader biedt ouders via internet aan om kinderen billenkoek te geven als ze zich niet gedragen. De reacties zijn hevig KVDS

01 augustus 2018

08u35 0 Een Amerikaanse vader bevindt zich in het oog van een gigantische discussie over lijfstraffen. Dwayne Stamper uit Indiana postte vorige week een bericht op Facebook waarin hij andere ouders aanbood om de broek van hun kinderen warm te zetten als die zich niet gedroegen. Sommigen konden zich helemaal vinden in zijn manier van opvoeden, anderen joeg het compleet de gordijnen in. De man kreeg zelfs doodsbedreigingen, zo vertelt hij op sociale media.

De post die het vuur aan de lont stak, is intussen ongeveer 180.000 keer gedeeld en kreeg zo’n 10.000 reacties. Op de foto is de vader van vijf kinderen te zien, terwijl hij met een knuppel achter een standje zit waar hij ‘gratis billenkoek’ aanbiedt. “Ouders, hebben jullie kinderen slaag nodig? Kan de zomer niet snel genoeg voorbij zijn? Kom gerust langs, ik zit klaar. Geen kinderen ouder dan 13 jaar, want die zouden míj kunnen slaan”, stond erbij te lezen. (lees hieronder verder)

Aanleiding voor zijn initiatief was een incident waarover hij een dag eerder berichtte op sociale media. Stamper stond toen te wachten in een restaurant in Muncie - waar hij woont - toen hij een moeder met haar wenende kind opmerkte. “De jongen was misschien 5 of 6 jaar en huilde terwijl hij een dekentje vasthield”, doet hij het verhaal. “Ze zei hem dat hij ermee moest ophouden, maar hij bleef maar doorgaan.” Na een paar minuten besloot hij tussenbeide te komen.





“Ik vroeg de vrouw met een lach of ze wilde dat ik het probleem zou oplossen”, gaat hij verder. “Daarop antwoordde ze dat de jongen gewoon ‘over zijn toeren was’ omdat hij geen kauwgom kreeg. Ik probeerde er verder geen aandacht aan te schenken, maar toen het kind 5 minuten later nog altijd aan het wenen was, zei ik: ‘Je weet toch dat hij zal stoppen als je zijn broek warm zet.’ Waarop de oma van het kind antwoordde: ‘Toch niet, hij is verwend.’ Dat kon ik niet laten passeren en ik vertelde hen dat een riem tegen zijn billen hem wel van gedacht zou doen veranderen.” (lees hieronder verder)

“Mijn ouders lieten me nooit wenen in een winkel en zeker niet als het was omdat ik iets niet kreeg”, besluit de man. “Ouders, als jullie je kinderen toelaten om zich zo te gedragen, dragen jullie bij aan de softe maatschappij van vandaag. Je moet je kind niet zomaar slaan, maar je moet het wel tonen dat de wereld niet op zijn of haar gehuil zit te wachten.”

Bang

In een interview met Yahoo voegde Stamper er nog aan toe dat hij als kind ook slaag had gekregen en dat het hem geleerd had om zich te gedragen. “Kinderen zouden een beetje bang moeten zijn voor hun ouders”, zei hij nog. “Te veel vrijheid leidt tot gedragsproblemen.”

Zelf sloeg hij zijn kinderen maar tot ze 13 jaar waren. “Kinderen die voor die leeftijd nog nooit een pak slaag gekregen hebben, kunnen niet meer bijgestuurd worden, ze hebben geen angst. En nee, het is geen kindermishandeling. Kindermishandeling is als je je kind slaat met je hand of je vuist op een andere plek dan de billen”, besloot hij. (lees hieronder verder)

Zijn statements lokten heel wat reacties uit. Velen schaarden zich helemaal achter hem: “Amen. Dat is wat er mis is met de kinderen van vandaag. Wij als ouders moeten hen weer leren wie de baas is”, klonk het in de commentaren. “We hebben meer mensen nodig zoals jij. Geef je kinderen nu een pak slaag zodat de politie het later niet moet doen.” en “Ik vind dat er niets mis is met een pak slaag als een kind zich niet gedraagt (binnen bepaalde grenzen, anders is het mishandeling). Ik zie veel ouders die zweren bij het principe dat ze geen lijfstraffen geven, maar krab vaak in mijn haar als ik hen bezig zie tegen hun kroost. Je vraagt je soms af wie de ouder is en wie het kind.”

"Geweldig"

“Ik vind dit geweldig”, zegt iemand anders. “Mijn ouders gaven mij soms billenkoek en leerden ons wat discipline en respect is. Ze leerden ons wat onze plaats was als kinderen. Ze leerden ons dat ze onze ouders waren en niet onze vrienden. We konden over alles met hen praten, maar gingen nooit de grens over tussen volwassene en kind. Als meer ouders zich als ouders zouden gedragen en niet zouden proberen om de vriend te zijn van hun kind, zouden die laatsten meer respect tonen.”

Anderen konden de post van Stamper absoluut niet smaken. “Er is duidelijk iets mis met iedereen die aanbiedt om de kinderen van iemand anders te slaan. Dit is ziek en pervers. En dan nog een standje oprichten als een lagereschoolkind ook. Als je aan mijn kind zou komen, zou ik je iets aandoen.”

Geweld

En ook: “Sorry, maar geweld brengt geweld voort. Het is niet omdat jij slechte ouders had dat je dat zelf ook moet zijn. Als je wil dat je kind je respecteert, moet jij hem of haar ook respecteren.” (lees hieronder verder)

De wetenschap lijkt het tweede kamp overigens gelijk te geven. Zo schreef professor Elizabeth Gershoff van de universiteit van Texas – die gespecialiseerd is in de menselijke ontwikkeling en familiewetenschappen – dat onderzoek aantoont dat het slaan van kinderen hen niet leert hoe ze zich moeten gedragen in de toekomst. Dat deed ze in een blog op de nieuwssite HuffPost. “Meer nog, slaag vergroot zelfs de kans op ongehoorzaamheid, problematisch gedrag en agressie”, zegt ze. “Het vergroot ook de kans dat kinderen mentale problemen ontwikkelen zoals een angststoornis of depressie.”

Onder de indruk

De man zelf is onder de indruk van de schokgolf die hij veroorzaakte en probeert de extreme reacties die hij kreeg te kaderen. “Ik kreeg zelfs doodsbedreigingen”, vertelt hij zelf op Facebook. “Anderen dreigden dat ze me zelf billenkoek zouden geven, verweten me en haalden me door het slijk. Ik ga niet discussiëren met hen. Het was trouwens niet allemaal slecht, ik heb er meer dan 1.000 nieuwe vrienden bij op Facebook.” (lees hieronder verder)

Vanmorgen nuanceerde hij ook nog zijn stelling. Hij vertelde dat billenkoek niet altijd het antwoord is en dat je altijd eerst verbaal moet proberen om je kind discipline bij te brengen.