Vader beweert dat dochter (22) zichzelf per ongeluk doodschoot. Tot politie ontdekt dat ze revolver onmogelijk zelf afgevuurd kan hebben Koen Van De Sype

Bron: The Oklahoman, Daily Mail 1 Facebook Kailee Jo en haar vader Ronald ‘Ronnie’ McMullen. “Mijn dochter heeft zichzelf per ongeluk in het gezicht geschoten terwijl ze met een revolver aan het spelen was. Kom snel.” Dat zei de Amerikaanse Ronald ‘Ronnie’ McMullen (43) uit Norman, Oklahoma op 29 juni vorig jaar toen hij het noodnummer belde. De hulpdiensten gingen meteen ter plaatse en schrokken van wat ze aantroffen.

Toen ze de oprit opkwamen, zagen agenten dat de echtgenote van de man – Karen Hooker McMullan – bezig was met het reanimeren van iemand. Het bleek dochter Kailee Jo (22) te zijn. De hulpdiensten namen het over, maar de jonge vrouw bleek niet meer te redden.

Revolver

Het lichaam lag in het portiek van het huis en op een tafeltje ernaast vonden de speurders een met bloed besmeurde revolver .357. De vader van het meisje zat ook onder het bloed en staarde in het niets toen de politie vroeg wat er gebeurd was. Toen de agenten het huis verder binnen gingen, ontdekten ze dat hij geprobeerd had bloed op te dweilen in de keuken. Ze probeerden foto’s te nemen van de man, maar die wilde zichzelf de hele tijd schoonmaken met een handdoek. Ondanks het feit dat de agenten hem dat verboden, zo staat in het politieverslag. (lees hieronder verder)

Facebook Kailee Jo (rechts) met enkele vriendinnen.

Uiteindelijk trokken ze de handdoek uit zijn handen, waarop McMullen zijn handen gebruikte. Hij moest uiteindelijk in bedwang gehouden worden. Toen de foto’s klaar waren, ging hij zich nog vreemder gedragen. Hij stapte door de voordeur naar buiten en ging op het gazon voor het huis liggen. Vervolgens begon hij een kuil te delven en probeerde hij zichzelf te begraven.

Forensisch team

Hoewel hij eerst zei dat zijn dochter een ongeluk had gehad terwijl ze met een revolver speelde, wees het onderzoek al snel in een andere richting. Want het verhaal dat de man ophing, kwam niet overeen met de vaststellingen die het forensisch team deed. (lees hieronder verder)

Facebook Kailee Jo en haar vader op een archieffoto.

Tijdens een hoorzitting maandag getuigde inspecteur Brian Franks dat er kruitsporen waren gevonden die aantoonden dat Kailee was neergeschoten vanop een afstand van 45 centimeter. “Dat was buiten haar bereik. Iemand anders moet de trekker overgehaald hebben”, klonk het.

Daarop werd de vader van het meisje – die op 5 juli vorig jaar al gearresteerd was op verdenking van moord – officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij zal zich nu voor de rechter moeten verantwoorden voor de moord op zijn dochter. (lees hieronder verder)

Facebook Kailee Jo tussen haar vriendinnen.

Kailee zou af en aan thuis gewoond hebben in de periode voor haar dood. Vrienden vertelden de politie dat ze een moeilijke relatie had met haar vader. In april vorig jaar zou hij haar zo hard geslagen hebben dat haar moeder een revolver bovenhaalde en dreigde te schieten als hij niet ophield. Twee vrienden vertelden ook dat hij haar aangerand had toen ze nog jonger was. Documenten van de school en de sociale dienst toonden dat er effectief ooit een onderzoek was geweest, maar dat was nooit uitgemond in een klacht. (lees hieronder verder)

Facebook Een foto uit de oude doos: Kailee Jo met haar ouders bij haar geboorte.

Volgens de politie zou behalve de vader van het meisje niemand opgepakt zijn in verband met haar dood. In een overlijdensbericht van vlak na haar overlijden wordt Kailee omschreven als iemand “die haar familie koesterde en altijd tijd voor haar had”. “Ze was levenslustig en had een sprankelende persoonlijkheid”, klonk het onder meer. “Ze toonde zich een echte entertainer en hield ervan om iedereen aan het lachen te brengen. Ze was ook bekend om de kostuums die ze soms maakte voor speciale gelegenheden.”

Verpleegster

Kailee had in 2013 haar middelbare school afgemaakt en werkte intussen als verpleegster bij een ambulancedienst en in een centrum waar je plasma kan doneren. Ze was heel sportief en leidde op school de cheerleaders. “Ze hield ervan om mensen te helpen en had een zwakke plek voor dieren”, staat er nog in het overlijdensbericht.

