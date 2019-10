Vader aanslagpleger Halle: “Mijn zoon geeft altijd anderen de schuld”, aanval is officieel extreemrechtse terreur Bonne Kerstens TT

10 oktober 2019

15u20

Bron: AD.nl, Belga 6 De 27-jarige man die gisteren een bloedbad wilde aanrichten in het Duitse Halle, heeft geen vrede met zichzelf en de wereld. Dat heeft zijn vader vandaag gezegd in een video-interview met het Duitse Bild. De aanval op de synagoge is door het gerecht in Duitsland intussen officieel als terreurdaad aangemerkt. Stephan Balliet had duidelijk de doelstelling om in de synagoge een bloedbad aan te richten en mikte met zijn daad op wereldwijde navolging. Hij handelde alleen en had antisemitische en rechtsextremistische motieven.

Van een eventuele ideologie bij zijn zoon weet hij niks. “Als ik met hem sprak hadden we vrijwel altijd direct ruzie”, vertelde de vader. “Hij geeft altijd anderen de schuld.”

Shock

De verdachte, Stephan Balliet, schoot gisteren twee mensen dood bij een synagoge, waar hij vermoedelijk veel meer slachtoffers wilde maken. Toen het niet lukte om binnen te komen, schoot hij een voorbijgangster en een klant van een Turks eethuis dood. De jongeman kon worden opgepakt en zit vast. In Landsberg, op zo’n 15 kilometer ten oosten van Halle, verwondde hij op zijn vlucht ook nog een stel. Hij wordt aangeklaagd voor tweevoudige moord en poging tot moord in negen gevallen.



De vader is in shock door de daad van zijn zoon. “Ik kan het niet geloven”, zegt hij. Hij kan geen uitgebreid antwoord geven op de vraag wat hij ervan vindt: “Mijn mening doet er niet toe”, antwoordt hij mompelend. Veel contact met zijn zoon had hij niet. “Hij woont bij zijn moeder.”

Professioneel

Hij bracht veel tijd door achter zijn computer, zegt zijn vader, die van zijn vrouw scheidde toen zijn zoon 14 jaar was. De verdachte heeft in dienst gezeten bij de Duitse krijgsmacht. Verschillende mensen die getuige waren van zijn aanval gisteren, bevestigden ook dat hij ‘professioneel’ kon omgaan met zijn wapen. Het zelfgemaakte vuurwapen dat hij gebruikte haperde wel meerdere keren, zo is uit onderzoek gebleken.

Terreur

De Duitse politie gaat uit van een terroristische daad. In een manifest dat de verdachte achterliet op een forum, staat dat hij ‘bij voorkeur joden’ wilde vermoorden. Federaal procureur-generaal Peter Frank is formeel: “Wat we gisteren hebben beleefd, was terreur.” In de auto van de dader trof de politie vier kilo springstoffen aan en talrijke ontstekingsmechanismen. De man, waarschijnlijk een rechtsextremist, wordt onder andere tweevoudige moord ten laste gelegd.

Rechtsextremisme

Minister van Justitie Christine Lambrecht beschouwt het rechtsextremisme als één van de grootste bedreigingen, die de rechtsstaat in Duitsland met alle middelen moet bestrijden. Het rechtsextremisme wordt volgens de SPD-politica ook steeds gewelddadiger en agressiever. De voedingsbodem begint vaak eerst met woorden, waarop dan daden volgen. Het is in het nationale belang dat de Joden in Duitsland in veiligheid kunnen leven, aldus Lambrecht. Ze kondigde aan voorstellen te zullen doen, hoe internetplatformen te verplicht om extreemrechtse uitlatingen te verhinderen.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer liet weten dat de Joodse inrichtingen in Duitsland beter bescherming zullen krijgen. Hij wil het aantal effectieven in de veiligheidsdiensten ook “aanzienlijk” optrekken. Gisteren kwam er kritiek op de ordediensten. De Joodse gemeenschap zei niet te begrijpen dat op een belangrijke dag als Jom Kipoer de synagoge in Halle geen extra politiebescherming kreeg.

“Er is ‘zero tolerance’”

Bondskanselier Angela Merkel zei dat alle grondwettelijke middelen zullen worden gebruikt om rechtsextremisme en antisemitisme te bestrijden. “Er is ‘zero tolerance’”, stelde ze op een conferentie van de metaalvakbonden in Nürnberg.

Het was de tweede terreurdaad in een week in Duitsland. Maandag reed een man met een gestolen vrachtwagen in op andere auto’s waardoor acht mensen gewond raakten en de dader zelf ook. Dit incident had een andere achtergrond. De man achter de aanslag is een in Syrië geboren dertiger die sinds 2015 in Duitsland was.