Vader (74) en twee zonen in de cel voor smokkel van 3.300 kilo cocaïne via Antwerpse haven HAA

21 maart 2019

09u44

Bron: ANP 0 Voor de smokkel van bijna 3.300 kilo cocaïne heeft de politie een 74-jarige Nederlander en zijn twee zoons van 51 en 44 jaar opgepakt. De aanhoudingen vonden de afgelopen weken plaats in Spanje en Duitsland, tijdens een gecoördineerde internationale politieactie. Dat meldt de Nederlandse politie.

De drie verdachten zitten in Nederland in de cel. De cocaïne had een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Bananen

De drugs zaten in een container met bananen die vanuit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland kwam. De partij cocaïne werd op 12 januari 2017 onderschept bij een transportbedrijf in Hazeldonk, aan de Nederlands-Belgische grens.



De eigenaars van dat bedrijf en een chauffeur werden meteen al aangehouden. De verdachten bleken betrokken bij meerdere fruit-importbedrijven en meerdere zendingen met bananen.

Omvangrijke import

Vorige maand deed de politie invallen in de huizen van de drie verdachten en bij bedrijven in Nederland, Spanje en België. Daarbij werd beslag gelegd op onroerend goed ter waarde van ruim een miljoen euro, bankrekeningen, cash geld en vier dure auto's. De partij drugs is volgens de politie destijds meteen vernietigd.

De rechtbank in Zwolle beslist een dezer dagen of het voorarrest van de drie mannen wordt verlengd.

Gisteren raakte bekend dat de politie in West-Brabant, Zeeland en Rotterdam een grote actie is begonnen om de grootschalige import van cocaïne in containers met fruit aan te pakken.