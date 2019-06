Vader (70) zoekt in vijver naar vermiste geestelijk gehandicapte zoon (39) en verdrinkt mvdb

24 juni 2019

09u40

Bron: DPA 1 Een man heeft de zoektocht naar zijn geestelijk gehandicapte zoon met het leven moeten bekopen. De 70-jarige man verdronk in een vijver nabij de noordwestelijke Duitse stad Hildesheim; zijn zoon (39) is veilig en wel.

De man trok gisteren met de zoon en nog een ander familielid naar de vijver in het dorp Rössing om afkoeling te zoeken voor de hitte. Het kwik klom zondag tot 27 graden. Plaatselijke media laten voorlopig in het midden of het ginds toegelaten was om te zwemmen.

Zijn geestelijk gehandicapte zoon begon te zwemmen, maar ontsnapte even aan het ouderlijke toezicht. De vader liep meteen het water in om hem te zoeken. Zijn zoon kwam daarna op eigen kracht het water uit. De zeventiger werd niet veel later levensloos in de vijver gevonden. Reanimatiepogingen haalden niets meer uit, de man stierf ter plekke. Het onderzoek naar het incident is nog volop aan de gang.