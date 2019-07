Vader (53) redt drie dochters van verdrinkingsdood en komt zelf om jv

Bron: People 59 Drie dochters van Fred Pepperman (53) uit Tennessee dreigden twee weken geleden te verdrinken in de sterke stroming van de zee nabij Panama City in Florida. De vader slaagde erin het leven van zijn kinderen te redden maar was daarna zo uitgeput dat hij het zelf niet haalde.

Het was Peppermans dochter van 16, Grace, die tijdens de vakantie met de familie op 14 juli in moeilijkheden kwam door de stroming voor de kust van Seacrest, even boven Panama City in Florida. Twee oudere zussen, Olivia (20) en Kathryn (24), probeerden Grace te helpen, maar ze werden eveneens meegesleurd door het water.

Hun vader sprong toen zelf de wilde zee in om zijn drie dochters te redden. Samen met nog een familielid en met behulp van een surfplank slaagde Pepperman erin zijn kroost in veiligheid te brengen. Maar de 53-jarige man was zelf helemaal op door de zware inspanningen en verloor het bewustzijn. Omstanders probeerden de heldhaftige vader nog te reanimeren, maar tevergeefs. Hij overleed in het ziekenhuis.

Fred Pepperman had samen met zijn echtgenote Julie Meunier vier dochters: Kathryn, Mallory, Olivia, en Grace. Op Facebook schreef Julie dat, zonder de heldendaad van haar man, Grace en Olivia zeker verdronken zouden zijn. “En Kathryn en ikzelf waarschijnlijk ook”, voegde ze eraan toe.

Volgens Peppermans schoonzus Colette James had niemand van de familie door wat de twee rode vlaggen betekenden, die zwemmers waarschuwden voor het noodweer op dat moment. James zei verder dat de laatste woorden van Fred Pepperman gericht waren aan zijn dochter Kathryn, die hem om hulp smeekte: “Ik heb je”.