Vader (50) schiet man dood en probeert schuld op 14-jarige zoon te schuiven. Hij raakt er niet mee weg KVDS

08 mei 2018

15u12

Bron: Sky News, BBC, The Guardian 3 “Hier is het geweer, zeg de politie dat jij de trekker hebt overgehaald.” Dat zei de Britse Matthew Moseley (50) in oktober vorig jaar aan zijn zoon Thomas (14), nadat hij een man had doodgeschoten. De jongen deed wat zijn vader hem opdroeg en legde een valse verklaring af. Mosley keek zwijgend toe hoe zijn zoon in handboeien werd afgevoerd. Maar hij zou er niet mee wegkomen.

Enige tijd later wijzigde de jongen zijn verklaring immers. En kwam aan het licht wat er die dag écht was gebeurd in het anders zo rustige plaatsje Oswaldtwistle bij Manchester. Het hele relaas werd uiteengezet op het proces van de boomchirurg, dat plaatsvond in Preston Crown Court.

Geschil

Aan de basis van de feiten bleek een banaal geschil te liggen. Het slachtoffer – Lee Holt (32) – was naar het huis van de familie Moseley getrokken omdat de zoon van zijn vriendin Kate Phelan (34) – Wesley Metcalfe (15) – een aanhoudende ruzie had met Thomas. Die was op sociale media tot een hoogtepunt gekomen en ze leken af te willen spreken voor een gevecht.

Volgens getuigen zou Holt op de voordeur geschopt hebben, terwijl Phelan op de ramen aan de voorkant van het huis sloeg. Ze gilden dat de Moseley’s naar buiten moesten komen. De deur ging inderdaad open, maar niet op de manier dat het koppel had gedacht.

In de deuropening verscheen Matthew Moseley met een semiautomatisch geweer in zijn handen. Dat zou hij volgens zijn zoon Thomas even daarvoor uit zijn wapenkabinet hebben gehaald. Met het wapen schoot hij Holt één keer in de borst, vanop drie meter. Vervolgens gaf hij de Beretta aan zijn zoon en beval hij hem om de schuld op zich te nemen. Lee Holt werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij enkele uren later aan zijn verwonding. (lees hieronder verder)

Ondanks het feit dat zijn zoon zijn verhaal nadien wijzigde, bleef Matthew Moseley volhouden dat hij onschuldig was. Hij beweerde zelfs dat hij het wapen uit de handen van de jongen had geslagen. De jury ging daar echter niet in mee. En daar zat een geheime opname van een conversatie tussen de vader en zijn zoon op weg naar de rechtbank voor iets tussen.

Op de tape is de vader te horen: “Uiteindelijk zijn ze naar ons huis gekomen, Thomas. Ze zouden je vermoord hebben. Het was een ongeluk. Je deed wat je deed.” Toen hem daarnaar werd gevraagd tijdens het proces, antwoordde Moseley dat de jongen zichzelf verdedigd had.

Pesten

Op de opname is ook te horen hoe hij zegt: “Kom hier, ik los het wel op. Als ik de schuld op mij moet nemen, ben je tegen vanavond weer vrij.” Daarover zei hij op zijn proces dat zijn zoon het niet verdiende om voor de rechter te staan “omdat hij al genoeg te verduren had gekregen door het pesten”. “Hij verdedigde zichzelf. Het was een ongeluk.” (lees hieronder verder)

De jury geloofde daar echter niets van. Na een proces dat drie weken duurde, werd Moseley – een fervent kleiduifschieter die 23 vergunde geweren in huis had – schuldig bevonden aan moord en tot levenslang veroordeeld. Hij kan ten vroegste vrijkomen over 26 jaar.

“Er is geen enkele rechtvaardiging voor uw daden”, klonk het bij de rechter. “En er is ook geen sprake van wettige zelfverdediging. In plaats van de munitie uit uw geweer te halen en eerste hulp te bieden aan het slachtoffer, gaf u het wapen aan uw 14-jarige zoon Thomas.”

Cynisch

“Vanaf dat moment probeerde u uw zoon valselijk te beschuldigen van de schietpartij”, ging hij verder. “Hoe een vader zijn zoon dat kan aandoen, is op zich al moeilijk te verstaan. Maar wat compléét onbegrijpelijk is, is de cynische manier waarop u uw zoon probeerde te manipuleren en dwingen om de verantwoordelijkheid op te nemen voor de schietpartij en de dood van Lee Holt.”

In een reactie op het verdict, was ook Jill Johnston van de politie van Lancashire duidelijk: “Hij liet het zo maar gebeuren dat zijn zoon in de boeien werd geslagen en ondervraagd werd op verdenking van moord, terwijl hij de hele tijd wist dat hij het was die Lee Holt had doodgeschoten. Doordat hij maar bleef volhouden dat hij onschuldig was, verplichtte hij Thomas ertoe om te getuigen tegen zijn eigen vader en dwong hij de leden van de familie van Lee Holt om de gebeurtenissen te herbeleven.”