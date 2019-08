Vader (44) en dochter (4) verongelukken nadat moeder (39) herseninfarct krijgt achter het stuur Johan Hardeman

02 augustus 2019

00u04

Bron: AD.nl 1 De bestelbus van een Nederlands gezin is zondag een Duitse snelweg afgereden en tegen een boom geknald. Het voertuig werd bestuurd door de 39-jarige moeder. Zij kreeg een herseninfarct waarna het busje de snelweg afging. Haar echtgenoot (44) en dochtertje (4) overleefden de zware klap niet.

Dat heeft de begrafenisondernemer namens de familie bekendgemaakt. De oorzaak van het ongeval, waar geen andere voertuigen bij betrokken waren, was tot nu onbekend. De toestand van de moeder is inmiddels verbeterd. Door het herseninfarct en de opgelopen verwondingen vocht zij een tijdlang voor haar leven, maar inmiddels is ze “stabiel”. Haar toestand is wel nog steeds zorgwekkend.

Afgelopen zondag raakte het gezin uit de provincie Gelderland, in het oosten van Nederland, betrokken bij het eenzijdige verkeersongeval op de A8 bij München. De Nederlanders waren op weg naar hun vaste vakantieadres in Kroatië, toen hun witte minibus van de weg raakte en tegen een boom reed. Daarbij kwamen vader Theo en zijn 4-jarige dochtertje Yara om het leven. Dochter Sanne (12) is geopereerd en inmiddels buiten levensgevaar. Zoontje Jordy (11) is fysiek nagenoeg niet gewond en wordt momenteel opgevangen door familieleden.



De lichamen van de vader en het dochtertje worden dit weekend naar Nederland gerepatrieerd. Volgende week vrijdag worden ze begraven.

Crowdfunding

Het verkeersdrama maakt in de woonplaats van het gezin veel los. Kennissen zijn samen met de familie en de uitvaartondernemer een geldinzamelingsactie gestart. Doel is om 25.000 euro op te halen om onverwachte kosten waarmee de familie uit Scherpenzeel wordt geconfronteerd, te dekken. Woensdagavond was door ruim zeshonderd mensen en gezinnen al meer dan 13.000 euro gedoneerd.

“De familie is verzekerd, maar het wegvallen van het inkomen van Theo brengt veel onzekerheid. We willen met het geld dat we nu binnenhalen ervoor zorgen dat Sanne en Jordy de toekomst krijgen die ze verdienen”, zeggen de initiatiefnemers.