Vader (44) en dochter (11) komen om bij lawine in Val d'Isère

18 februari 2018

17u30

Bron: Belga 5 In Val d'Isère in de Franse Alpen zijn vanmiddag een vader en zijn dochter omgekomen toen ze door een lawine bedolven geraakten. Dat meldt de Franse zender BFMTV. De slachtoffers, een man (44) uit de buurt van Parijs en zijn 11-jarige dochter, maakten deel uit van een grote groep skiërs die zich op een piste hadden gewaagd die gesloten was vanwege lawinegevaar. Het ongeval deed zich voor op 3.000 meter op de Pisaillasgletsjer.

Ook in de Zwitserse Alpen deed zich vanmiddag een lawine voor. Twee skiërs zijn daarbij bedolven geraakt op 2.500 meter hoogte bij Finhaut. Beiden konden gered worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat melden Zwitserse media.

Eerder werd gemeld dat een groep van tien skiërs bedolven was, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

De plaats van het ongeval ligt buiten de gemarkeerde hellingen boven Finhaut op de drukke route naar Col de Fenestral.

In het gebied hebben zich vandaag meerdere lawines voorgedaan. Sommige ontstonden spontaan, anderen werden door skiërs veroorzaakt. De politie had al opgeroepen tot voorzichtigheid. In de regio is momenteel een aanzienlijk lawinegevaar, categorie drie op een schaal van vijf.