Vaccinaties tegen ebola-uitbraak in Congo van start SVM

21 mei 2018

15u36

Bron: Belga 3 De vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in Congo in te dammen, is vandaag opgestart. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag bekend in Genève.

"Ik ben tevreden dat ik kan zeggen dat de vaccinaties op dit moment beginnen", zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus in een toespraak tijdens de jaarlijkse WHO-vergadering van meer dan 190 landen. Vorige week kwamen meer dan 5.000 dosissen vaccin aan in Congo, ongeveer een week nadat de eerste bevestigde gevallen van ebola bekend raakten.

Tot nu toe is van 21 mensen zeker geweten dat ze ebola hebben, nog eens 25 mensen zijn mogelijk besmet. 26 anderen zijn vermoedelijk gestorven door besmetting met het virus.

Interne bloedingen

Ebola veroorzaakt hemorragische koorts die vaak leidt tot interne bloedingen, met fatale gevolgen. De laatste grote uitbraak was in 2014, toen in de West-Afrikaanse landen Guinee, Liberia en Sierra Leone 11.000 doden vielen. De WHO en haar toenmalige chef Margaret Chan kregen toen de kritiek dat ze te traag reageerden.

"We zijn bezorgd omdat er nu ebolagevallen zijn in stedelijk gebied in Congo (in de stad Mbandaka, ; nvdr)", klinkt het. "Maar we zijn nu veel beter geplaatst om de uitbraak aan te pakken dan in 2014."