VAB: “Minder druk dan vorig jaar op Europese snelwegen, behalve op Autoroute du Soleil” KVE

17 juli 2020

15u51

Bron: Belga 0 In vergelijking met vorig jaar is het een stuk minder druk op de Europese wegen, behalve in Frankrijk op de Autoroute du Soleil (A6 en A7). Dat meldt mobiliteitsorganisatie VAB vrijdagnamiddag.

- In Frankrijk is er vooral druk verkeer rond Parijs. Op de route Luxemburg-Lyon-Spaanse grens doe je er 1 uur en 30 minuten langer over. Op de A31 Luxemburg-Nancy moet je rekening houden met 20 minuten extra reistijd en op de route A7 Lyon-Orange 1 uur extra. Op de A86 rond Parijs: +1 uur en 25 minuten.

- In Duitsland is er veel minder druk verkeer dan vorig jaar, behalve richting Denemarken.

Op de route A3 Frankfurt-Würzburg: +20 minuten, op de route A7 Würzburg-Ulm (richting Innsbruck, Oostenrijk): +45 minuten. A8 Karlsruhe-Stuttgart-Ulm (richting Innsbruck, Oostenrijk): +40 minuten. Op de A3, A9, A99, A8 Würzburg-Neurenberg-München-Salzburg (Oostenrijk): 1 uur vertraging. En op de A7 Hamburg-Flensburg (Denemarken): +1 uur en 25 minuten.

- In Oostenrijk zijn er momenteel geen grote vertragingen.

- In Zwitserland staat er momenteel een file van een halfuur voor de Gotthardtunnel, vorig jaar bedroeg die file op dit moment meer dan een uur.

Oostenrijk, Kroatië, Italië en Zwitserland zijn de sterkste dalers inzake vakantiefiles, Frankrijk houdt goed stand en is afgetekend nummer 1.

Massaal naar Frankrijk

"Wie deze zomer geen 'staycation' houdt, trekt massaal naar Frankrijk. Ondanks de daling van 13 procent van het totaal aantal pechgevallen, blijft het aantal pechgevallen in Frankrijk wel hetzelfde als vorig jaar", stelt VAB nog.

“We kiezen vooral voor Frankrijk omdat de coronamaatregelen daar gelijkaardig zijn aan die in België, omdat de zekerheid op mooi weer daar groter is én omdat we, in geval van een nieuwe lockdown, relatief snel terug naar huis kunnen keren. Spanje blijft ook nog een vrij populaire vakantiebestemming van de Belgen en kent 'slechts' 8 procent minder pechgevallen dan vorig jaar."

Lees ook: Belgen op vakantie in Frankrijk, Italië en Spanje: “We voelen ons hier veiliger dan thuis (+)