Uur van de waarheid nadert voor Weinstein: uitkomst proces hoogst onzeker

“Soms besef ik niet of een vrouw wel instemt", zou filmbons twee decennia geleden al hebben verklaard

Guy Van Vlierden

13 februari 2020

17u58

In New York loopt het proces tegen Harvey Weinstein (67) op zijn laatste benen. Volgende week moet duidelijk zijn of de gevallen filmbaas schuldig is aan verkrachting en roofzuchtig seksueel misbruik, waarvoor hij levenslang riskeert. De uitkomst is nog hoogst onzeker en hangt meer van interpretatie dan van feiten af.