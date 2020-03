Utrechtse ‘tramschutter’ bespuugt eigen advocaat, schreeuwend afgevoerd uit rechtbank Peter Koop en Yelle Tieleman

02 maart 2020

12u52 24 Gökmen Tanis (38), die vorig jaar het vuur opende op een tram in Utrecht, schoot gericht meerdere passagiers van dichtbij neer. Dat blijkt uit een videoreconstructie die vanmorgen tijdens de eerste zittingsdag werd getoond. Ook speelde Tanis volgens een getuige ‘iene miene mutte’ om te kiezen wie hij doodschoot. Op een bepaald moment ontstond er ook onrust in de rechtszaal: Tanis bespuugde zijn eigen advocaat en werd schreeuwend afgevoerd. Eerder vandaag hoorde de verdachte de rechter stilzwijgend aan, met een glimlach op zijn gezicht. Bij vragen van de rechter stak hij zijn middelvinger op.

De 38-jarige Gökmen Tanis heeft bekend dat hij op 18 maart vorig jaar het vuur opende op omstanders in en bij een tram op het 24 Oktoberplein in het Nederlandse Utrecht. Er vielen vier doden en meerdere gewonden. Het Openbaar Ministerie in Nederland vervolgt de man voor meervoudige moord of doodslag, pogingen daartoe en bedreigingen van meerdere personen, alles met een terroristisch oogmerk. Vandaag startte de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank in Utrecht.

Tanis kwam met zes politiemensen om hem heen de zaal in. Zijn armen zitten in een soort knevel, waardoor hij die niet kan bewegen. Na binnenkomst begon de verdachte te gapen. Op de vraag van de rechtbankvoorzitter of dat van de spanning kwam, gaf Tanis geen antwoord.

Daarna temperde de voorzitter ook meteen de verwachtingen voor wat betreft antwoorden op vragen die de nabestaanden hebben. “Iets zegt me dat meneer T. daar niet aan zal mee werken”, zei hij.

Heftige reconstructie

Even later werd een zeer heftige reconstructievideo getoond. Daarop is te zien hoe een soort ‘oranje-robot’, die de verdachte voor moet stellen, de mensen in de tram beschiet. Te zien is hoe een ruit wordt ingetrapt en mensen uit de tram vluchten. Ook wordt getoond hoe Tanis enkele keren heen en weer loopt in de tram, een aantal keren zijn vuurwapen herlaadt en dan opnieuw het vuur opent. Tijdens het afspelen van de animatie was het in de zittingszalen muisstil.

De rechter las vervolgens verklaringen van slachtoffers voor. Hij beschreef de paniek en de wanhoop van de trampassagiers als Tanis het vuur opent. Hij vertelde hoe de dader de 19-jarige Roos Verschuur doodschoot. Zij was op dat moment aan het bellen met haar werkgever. “What the fuck, ik word gestoken”, riep Roos nog. Daarna werd de verbinding verbroken. Sommige getuigen vertelden dat Tanis zijn slachtoffers bewust uitkoos, en dus ook bewust mensen niet beschoot. Tanis zelf zat tijdens voorlezen van de getuigenverklaringen relatief rustig op zijn stoel. Hij keek zo nu en dan om zich heen de zaal in.

Er werd ook gereconstrueerd wat er buiten de tram heeft plaatsgevonden. Tanis heeft ook daar op omstanders geschoten. Een getuige verklaarde dat Tanis ‘iene miene mutte’ speelde met twee automobilisten en zo bestuurder Willem Hoveling (74) doodde. Daarna ging hij er in de rode Clio vandoor. “Het leek wel een computerspel. Het was net alsof hij iemand aan het uitzoeken was. Iedereen rende weg, maar hij bleef heel kalm”, aldus een andere getuige.

Bespuugd

Tanis heeft tot nu toe weinig gezegd in de rechtbank tijdens de zitting. Wel schreeuwde hij “vieze ketters”, toen hij de zaal na een pauze weer binnenkwam. De rechter stelde na verklaringen van familieleden en anderen vragen aan de verdachte. Gökmen Tanis gaf daar geen antwoord op maar stak zijn middelvinger op naar de rechter.

Tijdens de bespreking van de resultaten van het psychiatrische rapport liep het mis. Tanis bespuugde zijn eigen advocaat, toen de man de rechter verzocht om trager te spreken en de zaken uit te leggen op het niveau van zijn cliënt, “zodat hij begrijpt wat wordt gezegd”. Tanis is zwakbegaafd en lijdt aan persoonlijkheidsstoornissen. De advocaat, André Seebregts, werd hem afgelopen december toegewezen nadat Tanis zelf eerder had geweigerd zich in de rechtszaal te laten bijstaan.

De geboeide Tanis werd direct na het incident schreeuwend afgevoerd door de politiemannen die om hem heen zaten. Tijdens een korte onderbreking van de zitting werd hij naar een aparte ruimte gebracht, vanwaar hij de zaak via een videoverbinding kon volgen. Inmiddels zit de verdachte na een korte onderbreking weer in de zaal, iets verder van zijn advocaat.

Voor de zaak tegen Tanis zijn deze week vier dagen uitgetrokken. De strafeis wordt donderdag verwacht. De uitspraak is voorzien op 20 maart.

