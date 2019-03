Utrechtse politie bedankt bevolking voor steun na schietpartij TT

23 maart 2019

17u27

Bron: Belga 0 De politie van Utrecht heeft in een tweet de burgers bedankt voor de bedankjes en steunbetuigingen die zij heeft gekregen in verband met de bloedige schietpartij die in de Domstad aan drie mensen het leven heeft gekost.

"We kregen veel bedankjes en steunbetuigingen. BEDANKT! Het is natuurlijk ons werk om te zorgen voor de veiligheid, maar een steuntje in de rug sterkt ons ook. Het politieonderzoek #24Oktoberplein #Utrecht gaat door. We houden je hier op de hoogte". Wie wil kan doorklikken naar een dossier omtrent het drama.

De verdachte van de aanslag in een tram in Utrecht, Gökmen Tanis, bekende gisteren. Volgens het Openbaar Ministerie zegt hij alleen te hebben gehandeld.

We kregen veel bedankjes en steunbetuigingen. BEDANKT! Het is natuurlijk ons werk om te zorgen voor de veiligheid, maar een steuntje in de rug sterkt ons ook. Het politieonderzoek #24Oktoberplein #Utrecht gaat door. We houden je hier op de hoogte https://t.co/ebOkXUJAs0 Politie Utrecht(@ PolitieUtrecht) link