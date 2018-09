US Navy-piloot die eerste vijandig vliegtuig in 18 jaar neerhaalde: "Maf om in echte gevechtssituatie te schieten" jv

16 september 2018

14u10

Bron: Navy Times, news.com.au 0 Michael Tremel is ingehaald als een held van het Amerikaanse leger. Hij was vorig jaar in juni de piloot die voor het eerst in 18 jaar een vijandig vliegtuig moest neerhalen. De vijand, een Syrische piloot, kon zich redden met zijn schietstoel.

Het ene moment was Tremel die 18de juni 2017 nog van zijn koffie aan het nippen in de cockpit op 6 km hoogte, het volgende ogenblik bevond hij zich plots in een vuurgevecht. Tremel was toen in zijn legerjet - een F/A-18E Super Hornet - boven het Syrische Raqqa, dat door de terreurbeweging IS was uitgeroepen tot hun hoofdstad. De strijd in de lucht duurde amper acht minuten, maar Tremel schreef ongewild wel geschiedenis.

Tremels taak als bommenwerper was de geallieerde grondtroepen te beschermen tegen IS-rebellen. "Kerels op de grond helpen doe ik al mijn hele carrière", zei hij aan de Navy Times. Die dag zag de lucht zwart van de gevechtsvliegtuigen uit Rusland, Turkije, Irak, Syrië en de VS. Helemaal anders als bij zijn eerste vlucht in het gebied in 2014. De situatie was intussen een pak complexer geworden.

Bij een van de operaties die gaande waren, probeerde Syrische straaljagers vijandige Koerdische en Arabische milities af te weren. Amerikaanse gevechtspiloten wilden dan weer de Syriërs tegenhouden om hun bondgenoten te beschermen. Op 18 juni 2017 waren de Amerikanen eerder al eens uitgerukt om de Syrische legerjets af te schrikken.

18 Jun 2017: USN F/A-18E Super Hornet piloted by LCDR Michael Tremel downed a Syrian Su-22 w/a missile after it attacked US-backed troops. pic.twitter.com/pqEHq54u9W Winston Gin(@ ufeellucky) link

Tremels radar pikte tijdens zijn missie plots het signaal op van een onbekend object dat naderde op de Koerdische en Arabische bondgenoten van de VS. Het bleek een Syrische Su-22 Fitter te zijn. Tremel wou de Syrische jet onderscheppen en ging er boven vliegen om waarschuwingssalvo's te lossen. Dat maakte geen indruk. De Su-22-piloot dropte twee bommen op bevriende posities. Tremel loste daarop een Sidewinder, een lucht-luchtraket voor korte afstand. "Het was echt maf om dit voor het eerst te doen in een gevechtssituatie", zei Tremel. Maar hij miste doel. "Ik zat waarschijnlijk te dicht bij", denkt Tremel. "Misschien raakte ik hem wel, maar ontplofte de raket niet op tijd."

De piloot besefte dat hij snel moest handelen, als hij dit wou overleven. Hij lanceerde dan een AIM-120 AMRAAM, een middellangeafstandsraket, vanop bijna een kilometer van zijn doelwit. Hij keek toe hoe het Syrische gevechtsvliegtuig een vuurbal werd in de lucht. De piloot kon zich redden met zijn noodparachute.

Michael Tremel kreeg deze week de belangrijke onderscheiding 'Distinguished Flying Cross' voor wat beschouwd wordt als een heldendaad. De laatste keer dat de Amerikanen een vijandig toestel uit de lucht haalden, was op 26 maart 1999. De piloot was toen Jeffrey Hwang en hij bestuurde een F-15C Eagle. Slachtoffers waren twee Joegoslavische MiG-29-jets. Ook Hwang maakte gebruik van AMRAAM-raketten.

A REAL HERO

This is #USNavy Lt. Cmdr. Michael Tremel. He shot down a Syrian jet near Raqqa last year, an air-to-air strike that doesn’t happen much these days. He saved the lives of allies on the ground and received the Distinguished Flying Cross today at Tailhook. pic.twitter.com/CjPOAuoM1E Richard F. Buckley(@ n1kmm) link