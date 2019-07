Ursula von der Leyen wil Britten meer tijd geven om EU te verlaten KVDS

10 juli 2019

20u39

Bron: Belga 2 Kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is bereid om het Verenigd Koninkrijk meer tijd te geven om de Europese Unie te verlaten als de Britten dat zouden willen. Dat heeft ze gezegd in een vergadering met de groene fractie in het Europees Parlement.

"Indien het Verenigd Koninkrijk meer tijd nodig zou hebben, dan wil ik die geven. Een brexit zonder akkoord zou catastrofaal zijn", zo verklaarde de Duitse von der Leyen.

Laatste woord

Ook als het Europees Parlement haar voordracht bekrachtigt en ze effectief voorzitter van de Europese Commissie wordt, zal von der Leyen in de beslissing niet het laatste woord hebben. Elk Brits verzoek tot uitstel moet unaniem goedgekeurd worden door de 27 andere lidstaten en van de Franse president Emmanuel Macron is bekend dat hij er weinig voor voelt om de scheiding opnieuw uit te stellen. Het Britse vertrek moet zoals de kaarten nu liggen, ten laatste op 31 oktober plaatsvinden.





In haar hoorzittingen met de politieke fracties in het Europees Parlement schaarde von der Leyen zich ook achter het akkoord over de boedelscheiding dat de Britse premier Theresa May met de Europese Unie onderhandelde. Dat akkoord is wel al drie keer verworpen in het Britse parlement.





Volgens von der Leyen zal de "de wijze en de toon" van de uiteindelijke echtscheiding "cruciaal" zijn voor een goede en intense samenwerking in de toekomst.