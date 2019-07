Ursula von der Leyen neemt overmorgen sowieso ontslag uit Duitse regering: “Een keuze voor Europa” SVM

15 juli 2019

17u15

Bron: Belga 0 Ursula von der Leyen neemt woensdag sowieso ontslag uit de Duitse regering, ongeacht de uitkomst van de stemming over haar voordracht als voorzitter van de Europese Commissie in het Europees Parlement. Dat kondigt ze zelf aan op Twitter. “Een keuze voor Europa", noemt ze dat.

De Duitse minister van Defensie is begin juli door de 28 Europese staatshoofden en regeringsleiders naar voren geschoven om Jean-Claude Juncker op te volgen aan het hoofd van de Europese Commissie. De 60-jarige Von der Leyen staat aan de vooravond van een cruciale stemming in het Europees Parlement: ze heeft morgenavond minstens 374 stemmen nodig -een absolute meerderheid van de zetelende parlementsleden- om benoemd te kunnen worden.

My decision for Europe. pic.twitter.com/axEvKXg0oG Ursula von der Leyen(@ vonderleyen) link

Von der Leyen neemt hoe dan ook ontslag als minister van Defensie in de Duitse regering. "Ik wil morgen het vertrouwen van het Europees Parlement winnen. Ongeacht de uitslag zal ik op woensdag aftreden als minister van Defensie om mij ten volle ten dienste van Europa te stellen", aldus von der Leyen. "Ik ervaar diepe dankbaarheid voor mijn jaren met de Bundeswehr."

Of Von der Leyen het morgen haalt, valt nog af te wachten. De christendemocraten en liberalen lijken haar te steunen, maar om aan een meerderheid te komen heeft ze minstens een deel van de sociaaldemocratische fractie nodig. Die is erg verdeeld over haar kandidatuur, onder meer omdat ze niet als 'Spitzenkandidaat' aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Uitgerekend de Duitse socialisten zijn haar liever kwijt dan rijk.

