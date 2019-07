Ursula Von der Leyen kan Europese groenen voorlopig niet overtuigen: “Zal ze onafhankelijk van Macron en Merkel kunnen werken?” ADN

09 juli 2019

10u06

Bron: Belga 0 De kandidaat-voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen kan de Europese groenen nog niet overtuigen. "Ze kent niet zoveel van de functionering van de Europese instellingen en ze heeft alles te danken aan Emmanuel Macron en Angela Merkel. Ik ben er niet van overtuigd dat ze beslissingen zal kunnen nemen die tegen de nationale belangen van die twee in gaan", zei covoorzitter van de groene fractie Philippe Lamberts vandaag in De Ochtend.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders droegen de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen vorige week voor als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie. De CDU-politica kreeg twee weken de tijd om het Europees parlement te overtuigen. Om definitief benoemd te worden heeft ze de steun van een meerderheid van de parlementsleden nodig, maar met de steun van enkel de christendemocraten en de liberalen komt ze er niet. De socialisten zijn verdeeld.

Niet overtuigd

De voorzitters van de fractie van Europese groenen en de Europese Vrije Alliantie, de Belg Philippe Lamberts en de Duitse Ska Keller, hadden gisteren een ontmoeting met von der Leyen. Dat was "een vriendelijk gesprek", zei Lamberts daarover in De Ochtend, maar overtuigen kon von der Leyen niet.



"Het is duidelijk dat ze de Europese omgeving helemaal niet kent. Stel dat ik niets van Vlaanderen ken en ik word aangeduid als kandidaat minister-president. Dat zou toch ook geen zin hebben?” Bovendien is hij er niet van overtuigd dat von der Leyen onafhankelijk zal kunnen werken. "Ze heeft alles te danken aan (de Franse president, red.) Emmanuel Macron en Angela Merkel (de Duitse bondskanselier, red.). Zal ze in staat zijn om beslissingen te nemen en voorstellen te doen, die eigenlijk tegen de nationale belangen van die twee lidstaten in gaan? Ik ben daar niet van overtuigd."

Sfeer “vrij negatief”

Von der Leyen gaat morgen nog langs bij de voltallige groene fractie. De deur is nog niet definitief dicht, maar de sfeer is "vrij negatief", zei Lamberts. "Ze zit vol goede wil, maar als ons huis in brand staat, is goede wil dan genoeg? Ik voel het niet bij haar. Ze wil onze stemmen, maar ik heb niet de indruk dat ze bereid is het nodige te doen om die stemmen te halen."

De groenen willen onder meer een "heroriëntatie van het beleid om de ecologische voetafdruk te verminderen en de democratie te verdedigen". Ska Keller verklaarde gisteren na afloop van de ontmoeting met von der Leyen al dat ze nu "concrete voorstellen" verwacht.

Socialisten?

Hoe dan ook heeft von der Leyen de groene stemmen volgens Lamberts niet nodig. "Bij de socialisten zijn zeer harde woorden gebruikt, maar ik verwacht dat ze sowieso zullen slikken. Ze krijgen het voorzitterschap van het parlement en drie vice-voorzitterschappen van de Europese Commissie, onder wie de Hoge vertegenwoordiger. Samen hebben de drie grote fracties al meer dan 400 zetels. Er is dus marge, ik denk niet dat ze ons nodig zal hebben.”