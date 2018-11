Urenlang aanschuiven aan stembureaus in Georgia, ook in andere staten problemen HR

06 november 2018

23u27

Bron: Belga 1 In de zuidelijke staat Georgia zijn er dinsdag problemen met stemmachines, waardoor mensen uren in de rij moeten staan wachten. De midterms in de staat zijn bovendien controversieel, omdat de Democraten de Republikeinen ervan beschuldigen bepaalde groepen kiezers (vooral Afro-Amerikanen) te boycotten.

Vooral de strijd om het gouverneurschap wordt in Georgia nauw in het oog gehouden. Die race werd het symbool van de zogenaamde "voter suppression", die al jaren aan de gang zou zijn in de VS. In die zuidoostelijke staat neemt de Democrate Stacey Abrams het op tegen de door president Donald Trump gesteunde Republikein Brian Kemp, die als secretary of state in Georgia instaat voor de organisatie van de verkiezingen en ook de regelgeving rond de registratie van kiezers.

In totaal zouden in de staat 53.000 mensen zich niet hebben kunnen registeren als kiezer omdat hun gegevens niet exact overeenkwamen met die in de databank van kiezers. Zeventig procent van hen zijn zwarten, en dat terwijl Abrams de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur in de Amerikaanse geschiedenis zou kunnen worden.

Ook in andere staten zijn er problemen. In North Dakota hebben de Native Americans het moeilijk om te stemmen. Door een verandering in de lokale wetgeving hebben kiezers een fysiek adres nodig om zich te kunnen registreren, maar de meeste mensen die in de reservaten wonen, gebruiken postbussen.

In de media zijn er berichten dat leden van de Standing Rock Sioux-stam hun stem niet hebben kunnen uitbrengen. De Democratische senatrice Heidi Heitkamp neemt het in de staat op tegen de Republikein Kevin Cramer. Volgens peilingen zou de zetel weer naar de Republikeinen gaan, maar heeft Heitkamp over het algemeen wel de steun gekregen van de oorspronkelijke bewoners.

In Indiana tot slot, waar de stembureaus om 0 uur Belgische tijd zouden moeten sluiten, heeft een rechter bevolen dat de stembureaus in één regio langer moeten openblijven vanwege vertragingen dinsdagochtend.

