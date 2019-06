Urbexer dringt imposant Sovjetgebouw binnen en vindt honderden afgedankte bussen JOLE

18 juni 2019

22u03

Bron: KameraOne 3

Een Urbexer deed een indrukwekkende ontdekking in de voormalige Sovjet-Unie. Toen de man het opvallende gebouw, dat eruitzag als een ruimteschip, ontdekte, besloot hij om naar binnen te gaan. Daar vond hij honderden bussen die waren achtergelaten in het verlaten bouwwerk.

Urban exploring is het ontdekken van verlaten plaatsen of gebouwen. Het gaat dan vaak om oude fabrieken, scholen of ziekenhuizen.