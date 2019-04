Urban exploring in het vergeten luxeresort ‘Hachijo Royal Hotel’ SDA

10 april 2019

16u59

Bron: KameraOne 0

Ooit was het Hachijo Royal Hotel hét pronkstuk van een populair Japans vakantie-eiland. Maar de Japanners kregen steeds meer trek in internationale reisbestemmingen, wat in 2006 uiteindelijk het Royal Hotel de das omdeed.

Nu is het een populaire plek voor zogenaamde ‘Urban Explorers’, avonturiers die verlaten plekken opzoeken om er foto’s en video’s van te maken. Bob Thissen zo’n avonturier en hij maakte deze indrukwekkende beelden van het ooit zo glorieuze resort.