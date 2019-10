UPS mag voortaan commerciële drones inzetten voor levering in VS kv

01 oktober 2019

20u35

Bron: Belga 0 Koerierbedrijf UPS heeft van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA) officieel de toestemming gekregen om drones in te zetten voor commerciële doeleinden. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend.

UPS mag een landelijk netwerk uitbouwen, maar de toestellen mogen wel enkel actief zijn boven "campussen" van bijvoorbeeld ziekenhuizen, universiteiten of bedrijven. Er gelden nog meer beperkingen, zoals het feit dat elke vlucht apart door een operator moet worden bediend.

De afdeling die gespecialiseerd is in deze activiteit, UPS Flight Forward, is van plan om in eerste instantie de leveringen met drones aan ziekenhuizen uit te breiden. UPS werkt hiervoor al samen met drone-constructeur Matternet in North-Carolina. Pas in een later stadium zouden ook andere sectoren via deze weg bediend worden. Tegelijk verwacht men ook een versoepeling van de wetgeving.



"Onze technologie opent nieuwe mogelijkheden voor UPS en lost problemen van onze klanten op een unieke manier op. Leveringen met drones zijn sneller en goedkoper", aldus het bedrijf. "We zullen binnenkort nieuwe stappen aankondigen, om onze infrastructuur te versterken en onze diensten uit te breiden".

Ook andere bedrijven zoals Amazon en Uber voeren testen uit met drones. Zij hebben echter nog geen goedkeuring van de FAA.