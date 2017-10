Universiteitsgebouw in Rotterdam per direct gesloten: zelfde constructie als ineengestuikte parking Eindhoven Airport ADN

23u43

Bron: ANP 0 Erasmus University Rotterdam De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft per direct een gebouw gesloten wegens instortingsgevaar. Het Polak-gebouw werd vanavond ontruimd en gesloten omdat een mogelijk onveilige vloerconstructie is gebruikt, meldt de universiteit op haar website.

In het universiteitsgebouw is eenzelfde soort vloerconstructie gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Nadat die garage in mei gedeeltelijk was ingestort, werd ook op andere locaties in Nederland de veiligheid van betonnen vloeren onderzocht. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek vandaag dat de veiligheid van de vloerconstructie in het Polak-gebouw niet gegarandeerd kon worden.

Daarop besloot het universiteitsbestuur het gebouw uit voorzorg te ontruimen en te sluiten tot duidelijk is hoe het weer veilig kan worden gebruikt. In het Polak-gebouw zijn onder meer 850 studieplekken, collegezalen en winkels gevestigd. Alle andere gebouwen op de campus zijn veilig verklaard.

ANP De ravage aan Eindhoven Airport.

