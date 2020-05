Universiteit van Oxford zoekt meer dan 10.000 vrijwilligers om coronavaccin te testen SVM

22 mei 2020

13u24

Bron: Belga 2 De universiteit van Oxford is op zoek naar meer dan 10.000 vrijwilligers voor de tweede fase in de klinische testen op het coronavaccin. De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met farmareus AstraZeneca.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het gaat al om een tweede fase van de klinische testen op het vaccin. In april rekruteerde de universiteit al een duizendtal proefpersonen tussen de 18 en 55 jaar om de veiligheid en efficiëntie van het middel te testen.

In de volgende ronde zoekt Oxford nu dus 10.260 vrijwilligers, voornamelijk ouderen en kinderen tussen de 5 en 69 jaar oud. De universiteit wil weten of het vaccin ook bij die bevolkingsgroepen goed werkt, legt professor Andrew Pollard uit. Daarna volgt nog een derde fase met een grote groep proefpersonen ouder dan 18 jaar.

Tegen de herfst?

Oxford hoopt het vaccin tegen de herfst af te hebben, al is het volgens Pollard heel moeilijk om te weten “wanneer we de bewijzen zullen hebben dat het vaccin werkt". Bedoeling is om de hele wereldbevolking van een dosis te voorzien.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden op dit moment wereldwijd 118 coronavaccins ontwikkeld. In acht gevallen zijn al tests op proefpersonen aan de gang. Volgens VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is de ontwikkeling van een vaccin de enige manier om terug te keren naar de normaliteit.

Lees ook: Belgische warboel maakt coronacrisis nog zwaarder: drie lessen die we kunnen trekken uit de ‘coronapapers’ (+)