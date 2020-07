Universiteit trekt zich terug als gastheer eerste debat Amerikaanse presidentsverkiezingen IB

27 juli 2020

23u45

Bron: ANP 0 Het eerste publieke debat tussen de kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 29 september is verplaatst van een universiteit in Indiana naar een instelling voor gezondheidsonderwijs in Cleveland (Ohio).

De University of Notre Dame heeft besloten zich terug te trekken als gastheer, melden Amerikaanse media 99 dagen voor de verkiezingen van 3 november. Na het eerste debat volgen Miami op 15 oktober en Nashville op 22 oktober. Op 7 oktober is er een debat tussen de kandidaten voor het vicepresidentschap in Salt Lake City (Utah).

De belangrijkste uitdager van de Republikeinse president Trump, de Democraat Biden, stemde onlangs in met het schema. Het campagneteam van Trump pleitte eerder nog voor vier debatten tussen de presidentskandidaten. Eind vorig jaar had Trump de vorige reeks debatten in 2016 nog als vooringenomen bekritiseerd.