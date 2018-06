Universiteit motiveert studenten met uitspraak nazicommandant: "We verontschuldigen ons onvoorwaardelijk" Jolien Meremans

22 juni 2018

16u54

Bron: FOX 2 Een universiteit in Engeland verontschuldigde zich uitgebreid nadat ze een uitspraak van een nazi-oorlogsgeneraal gebruikte om de studenten te inspireren. De uitspraak werd via mail naar alle studenten en personeelsleden verzonden. Joodse studenten voelen zich al langer onveilig op bepaalde campussen van de Britse universiteiten.

De University of Exeter citeerde Erwin Rommel, een nazi-generaal uit de Tweede Wereldoorlog die bekend staat als "Desert Fox", in een e-mail aan personeel en studenten. De uitspraak werd bovendien extra in de verf gezet door een achtergrond van een zonsopgang. De universiteit verontschuldigde zich bij iedereen die zich beledigd zou voelen.

Antisemitisme

De controversiële e-mail citeerde het lid van de nazi-oorlogsmachine als volgt: "Men kan niet toestaan unieke kansen te laten ontglippen door onbenulligheden."

De National Union of Students, een Britse studentenvereniging, zei in een verklaring dat joodse studenten zich "steeds onveiliger" voelden aan universiteiten. Ze vermijden ook steeds vaker om zich aan te melden op bepaalde campussen omwille van angsten voor antisemitisme.

"Exeter moet gepaste maatregelen nemen om de veroorzaakte schade recht te zetten en voldoende aantonen dat zoiets nooit meer kan en zal gebeuren", voegde de groep in een verklaring toe.

Rommel?

Volgens een woordvoerder van de universiteit wist het personeelslid die het citaat koos niet wie Rommel was. "Dit was een echte fout en op geen enkele manier opzettelijk, maar we verontschuldigen ons onvoorwaardelijk voor elke belediging die het kan hebben veroorzaakt, en hebben aanvullende processen ingesteld om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt", aldus de verklaring.

BBC meldde dat het citaat van Rommel afkomstig was van een campagne tegen Britse troepen in Noord-Afrika, toen hij commandant was van het Duitse Afrika Korps.

Terwijl historici debatteren over hoe nauw Rommel het naziregime steunde, meldde de studentenkrant ‘The Falmouth Anchor’ dat hij diende als commandant van de persoonlijke lijfwacht van Hitler. Rommel stierf nadat hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij een complot om Hitler te vermoorden.