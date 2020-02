Universiteit Kenia verontschuldigt zich voor memo waarin vrouwen schuld krijgen van verkrachting kv

26 februari 2020

22u37

Bron: BBC, Citizen Digital 0 De Universiteit van Nairobi heeft haar excuses aangeboden nadat ze “roekeloze” vrouwelijke studenten de schuld gaf van hun verkrachting. De mededeling, die gisteren naar alle studenten werd gestuurd, was “ongevoelig”, gaf de vicekanselier van de universiteit vandaag toe.

“In alle drie gevallen van verkrachting die vorig jaar werden gemeld, was er duidelijk sprake van roekeloosheid aan de zijde van onze vrouwelijke studentes”, luidde het in de memo. De tekst verwees naar de zaak van een studente die recent verkracht was na een avondje stappen. De vrouw had meerdere uitgaansgelegenheden bezocht vooraleer ze “dronken” en “alleen” weer naar huis wandelde. Ze werd vervolgens overvallen door drie mannen die haar beurtelings verkrachtten.

Het document schotelde de studenten een reeks richtlijnen voor. Zo werden ze aangemaand om altijd met vrienden buiten te komen, belangrijke telefoonnummers vanbuiten te leren, hun drankjes altijd in de gaten te houden en om sociale bijeenkomsten “zonder agenda” te vermijden.

Dit is hoe verkrachting genormaliseerd wordt. En we zullen het niet toestaan Adelle Onyango

Studenten zijn via Change.org ondertussen een petitie gestart die in vraag stelt hoe vrouwen de schuld kunnen krijgen van hun eigen verkrachting.

De 31-jarige Adelle Onyango, een populaire mediafiguur in Kenia, is zelf een slachtoffer van verkrachting. Op Instagram vertelde ze haar 374.000 volgers dat ze woedend was over het feit dat de universiteit nergens veroordelend sprak over de verkrachters. “Dit is hoe verkrachting genormaliseerd wordt. En we zullen het niet toestaan”, schreef ze.

“Niet normaal en niet OK”

Onyango zamelt geld in voor het initiatief Safe 24/7 dat gratis therapie en steun moet bieden aan slachtoffers van verkrachting. “Momenteel wordt waar we naartoe gaan, wanneer we ernaartoe gaan, met wie we gaan en hoe we er zullen geraken, wat we zullen dragen enz. bepaald door hoe veilig we zullen zijn en dat is NIET normaal en niet OK”, aldus de Keniaanse. “Als mannen gewoon stoppen met ons te verkrachten, dan stopt verkrachting.”

Verontschuldiging

Stephen Kiama, vicekanselier van de Universiteit van Nairobi betreurt de controversiële memo. Die werd volgens hem verstuurd door de directeur veiligheid van de campus. “Ik heb begrepen dat de memo ongevoelig was en dat deze niet de waarden en het imago van de universiteit vertegenwoordigt en dat wordt erg betreurd”, aldus Kiama in een nieuwe mededeling. Hij maant studenten aan om de bewakingsdienst van de universiteit te bellen wanneer ze “overdag of ‘s nachts geconfronteerd worden met bedreigingen”.

Volgens een studie van het Keniaanse Bureau voor Statistiek uit 2014, zijn veertien procent van de Keniaanse vrouwen slachtoffer van seksueel geweld.