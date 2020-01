Universiteit controleert aanwezigheid van studenten via smartphonelocatie YV

29 januari 2020

17u49

Bron: The Kansas City Star 1 De Amerikaanse Universiteit van Missouri zou verborgen technologie gebruiken in een app om de aanwezigheid van studenten tijdens lessen te volgen. Dat bericht de lokale krant The Kansas City Star.

De Universiteit van Missouri gebruikte de technologie al 4 jaar lang bij de studentatleten van de school, maar wordt nu ook verder uitgebreid.

“Elke student zal op tijd te horen krijgen dat hun aanwezigheid gemonitord wordt”, luidt het bij de universiteit. Sterker nog: de universiteit laat weten dat de aanwezigheid van studenten die geen smartphone hebben ook gevolgd zal worden.

“Aanmoediging om naar de les te gaan”

De app waarmee de universiteit werkt heet Spotter. De app werkt met korte-afstand smartphone sensors en de signalen van de wifi op de campussen. Zo weet de universiteit wanneer een student een klas binnenwandelde of nog in bed ligt te snurken.

De universiteit meent dat het een goed initiatief is om studenten aan te moedigen naar de les te komen. “Het is bewezen dat er een link is tussen aanwezigheid tijdens lessen en het succes van studenten”, zegt de Universiteit. Professors die de app gebruikten zeggen dat studenten veel vaker naar de les komen en dat studenten die slecht op weg waren zich herpakten.

Privacygevaar

Sara Baker van de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie van Missouri is bezorgd over de privacy van de studenten. “Als je technologie gebruikt om mensen te volgen, is de vraag altijd wie de ‘volger’ controleert”, waarschuwt ze. Ze haalt ook mogelijk misbruik van de technologie aan, als de universiteit er bijvoorbeeld wil achter komen welke “studenten deelnemen aan protesten”.

De maker van de Spotter app, die trouwens werkte bij de universiteit, zegt dat de app je locatie niet kan volgen, maar enkel weet wanneer je niet in de les bent. “De privacy van studenten is erg belangrijk voor ons”, klinkt het. “Wanneer we uitleggen aan de studenten hoe de app werkt, vinden ze het goed. Zij zien het als bewijs dat ze in de les waren.”

Volgens eerste berichten van de krant The Kansas City Star werden studenten bovendien verplicht om te app te downloaden. Dat ontkent de universiteit nu: “Deelnemen aan het project is geheel optioneel. Als een student de app niet wil gebruiken, dan zoeken we een andere manier om hun aanwezigheid na te trekken. Door een aanwezigheidslijst te tekenen bijvoorbeeld.”